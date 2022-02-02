Бабак Тимко з Харківщини дав прогноз на весну-2022

Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною.
Такий прогноз 2 лютого на біостанції в Гайдарах дав бабак Тимко III, повідомляє кореспондент Суспільного.
Передбачення гризуна "розшифрувала" співорганізаторка заходу Надія Токарська.
"Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання", — сказала Токарська.
"Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", — додала вона.
Тимку також запропонували обрати кращу "страву-антистрес для українців". За вибором Тимка, це сало з чорним хлібом, часником та зеленню. Борщ з пампушками та вареники з цибулею гризун проігнорував.
"Ідея цього свята залишається незмінною — привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу. 18-й раз ми на цьому місці, я сподіваюся, що ми зберемося тут і вдвадцяте, і вп'ятдесяте. Будуть нові люди", — вважає співорганізаторка заходу Людмила Доля.
Життя українців, як і бабаків, пов'язане зі степом, порівнює біолог Дмитро Шабанов.
"Бабак — це тварина, яка живе у степу, живиться травами, поруч зі своєю норою та ховається у норі, зимує у норі. І він такий кругленький і маленький, тому що має набрати жиру, щоб перезимувати. І він такий пухнастий, щоб не бруднився, коли переміщується. Ми також живемо у степу. Наш народ, наша культура пов'язані зі степом. І слід степу в нас, не у будові та фізіології, а у поведінці. Ми зараз на Слобідській Україні, це лісостеп, де завжди можна було займатися землеробством, осілим, лісовим, але сюди могли легко приходити представники культур кочових", — сказав Шабанов.
Що відомо
- День бабака на біостанції в Гайдарах під Змієвом започаткували у 2004 році харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським. За цей час про прихід весни оповіщали три бабаки. Самі ж науковці збігів з прогнозами синоптиків не відстежували.
- У Харківській області, за різними підрахунками, живе від 5 тисяч до 18 тисяч бабаків. Традицію віщування весни започаткували, щоб привернути увагу до захисту гризунів. Прогноз Тимка у 2021 році не збувся, але на біостанції кажуть: ідея акції знайшла відгук. Бабаків степових внесли до Червоної книги як вид, що зникає.
- Бабаку Тимку з Харківщини шукають нову партнерку — колишня померла.