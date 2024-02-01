709 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 1 лютого відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Вночі російські військові вчергове атакували житлові квартали Херсона. Снаряди зруйнували житловий будинок. Під завалами опинились двоє людей. Їх дістали рятувальники.
- У Бериславі внаслідок атаки РФ безпілотниками загинули двоє французьких волонтерів, ще четверо людей отримали поранення. Під атакою РФ також опинилась бригада "швидкої", лікарі не постраждали.
- Російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді чотирма керованими авіабомбами: поранені двоє людей. Також скинули з безпілотника вибухівку у Бериславі — поранена жінка.
- На Херсонщині Сили та засоби протиповітряної оборони знищили безпілотник та два дрони армії РФ. Також знешкодили "Град", дев'ять гармат, сім одиниць автомобільної техніки та два спостережні пункти військ РФ.
- До 12 років ув'язнення засудили російського військового, який знущався та катував жителів області. Такий самий вирок отримав експосадовець одного з міжрайонних управлінь водного господарства за пособництво РФ.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
Воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили російський розвідувальний безпілотник
На сторінці Повітряного командування "Південь" у Facebook показали, як воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили російський розвідувальний БпЛА "ZALA" в області.
У Тернополі презентували виставку "Окупована спадщина: кам'яні вишиванки Нової Каховки"
У Тернополі показали зразки "Кам'яних вишиванок" Нової Каховки. Мандрівну виставку відкрили у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Кам'яне різьблення, яке має статус пам’яток архітектури, прикрашає нині окуповане місто Нова Каховка Херсонської області.
Про це Суспільному розповіла кураторка виставки Тетяна Євсеєва.
Понад рік під постійною атакою РФ: скільки будинків у Херсоні пошкоджені обстрілами
Херсон понад рік щоденно та цілодобово потерпає від російських обстрілів. По місту у всіх районах багато руйнувань та пошкоджень цивільної інфраструктури. Зокрема, приватних та багатоповерхових будинків.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18:00
На Херсонському напрямку протягом доби війська РФ з артилерії та мінометів обстріляли Херсон, Берислав та Інгулець. Також завдали авіаційних ударів по Херсону та Республіканцю. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
На Херсонщині очікуються помірні дощі і підвищення температури
В найближчі три доби з 3 по 5 лютого на Херсонщині очікуються невеликі дощі. Вітер західний — помірний. Температура вночі 3 лютого 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
4 та 5 лютого на південь України надходитиме тепле повітря з Атлантики, що приведе до підвищення температури на 3-4 градуси: вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.
У Херсоні погасили марку "Укрпошта завжди поруч з вами"
У Херсоні відбулося погашення поштової марки. До 30-річчя Укрпошта ввела у обіг поштовий блок "Укрпошта завжди поруч з вами" серії "Героїчні професії". Він присвячений роботі працівників компанії в умовах воєнного часу.
Ракетна небезпека на Херсонщині
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку на Херсонщині.
Херсонська область — повітряна тривога!
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Армія вкотре за день вдарила по Херсону, поранена жінка
Армія РФ знову вдарила по Херсону, повідомили в Telegram обласної військової адміністрації. Поранена 62-річна жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Медики надали допомогу на місці.
Херсонська область - повітряна тривога!
Військові РФ скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава, його шпиталізували
Російські військові знову скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава на Херсонщині. У нього – вибухова травма, поранення ноги та перелом руки. Йому надають медичну допомогу, повідомила Херсонська ОВА.
Війська РФ з авіації атакували середмістя Херсона, поранена жінка
Російські війська атакували середмістя Херсона з авіації. Поранена жінка, яка під час обстрілу перебувала на подвір'ї. Її шпиталізували з контузією та уламковим пораненням. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Внаслідок обстрілу Інгульця поранені двоє людей
Внаслідок російського обстрілу Інгульця на Херсонщині постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Пізніше поранено 37-річного чоловіка. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги його доставили до лікарні, повідомила Херсонська ОВА.
"Олешки — це Україна": у місті зʼявились патріотичні графіті
"Олешки — це Україна"! Жителі лівобережжя Херсонщини продовжують чинити спротив російській армії. Патріотичні графіті зʼявились в Олешках біля будинку, де проживають військові РФ, повідомила Жовта Стрічка.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили два російських пункти боєпостачання та ліквідували 61 військового
За минулу добу Сили оборони знищили на лівому у березі Херсонщини два російських пункти боєпостачання, три танки, сім гармат, шість одиниць автомобільної техніки, два човни та антену зв’язку. Також ліквідували 61 військового РФ, повідомили Сили оборони півдня.
Херсонська область — повітряна тривога!
З ТОТ Запорізької і Херсонської областей повернули ще четверо дітей
Сьогодні ще четверо дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула команда Save Ukraine. Дітям від 0 до 16 років
Про це у Telegram повідомив засновник і керівник благодійної організації "Save Ukraine" Микола Кулеба.
Державний архів Херсонщини розпочав масштабне оцифрування фондів — директорка установи
Державний архів Херсонської області розпочав масштабне оцифрування фондів. Наразі підготували 80 фондів, які містять інформацію періоду 20-го століття.
Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомила директорка державного архіву Херсонської області Ірина Лопушинська.
За її словами, це стосується документів 20, 30, 40 та 50-х років. Вони мають багато генеалогічної інформації, яка цікава дослідникам у своїх родинних історіях.
У Франції підтвердили загибель та поранення волонтерів внаслідок атаки РФ по Бериславу на Херсонщині
2 лютого 2024 року Франція підтвердила, що двоє французів загинули та ще троє отримали поранення під час російського удару у Бериславі на Херсонщині.
Про це повідомив у мережі "Х" глава дипломатії Стефана Сежурне. "Двоє французьких гуманітарних працівників поплатилися життям за свою прихильність українцям. Троє поранені", — пише Стефан Сежурне.
За державну зраду та колабораційну діяльність судитимуть чотирьох ексспівробітників ДУ "Північна виправна колонія № 90"
За державну зраду та колабораційну діяльність судитимуть чотирьох колишніх співробітників ДУ "Північна виправна колонія № 90" на Херсонщині.
Так званим "першому заступнику начальника Управління", "начальнику відділу режиму та нагляду Управління", "начальнику СІЗО" та "начальнику відділу колонії загрожує довічне ув'язнення, повідомила у Telegram обласна прокуратура.
Армія РФ атакувала Білозерку на Херсонщині
Російські військові з артилерії та РСЗВ "Град" атакували Білозерку. Пошкоджені понад десять приватних будинків. Загиблих та поранених немає, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
Так званого "в.о. головного лікаря" окупаційного територіального медичного об'єднання МВС Херсонщини підозрюють у пособництві РФ
Так званого "в.о. головного лікаря" окупаційного територіального медичного об'єднання МВС Херсонщини підозрюють у пособництві Росії. Він агітував людей до співпраці, обіцяв підлеглим російські погони. Також підозрюваний надавав меддопомогу військовим РФ. Йому загрожує до 12 років ув'язнення, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Через російські обстріли на Херсонщині вночі виникли три пожежі
Внаслідок нічних обстрілів РФ на Херсонщині виникли три пожежі. У Бериславському районі горів житловий будинок, у Бериславі — господарча споруда. Через влучання снаряда сталось загоряння автомобіля у Білозерці. Усі пожежі ліквідували рятувальники, повідомила у Facebook ДСНС області.
Сьогодні на Херсонщині попрощаються з двома полеглими на війні захисниками
Сьогодні на Херсонщині попрощаються з двома полеглими на війні захисниками. Молодший сержант Юрій Кенцало загинув від вибухової травми в бою на Луганщині. Солдат Микола Шатило загинув внаслідок артилерійського обстрілу російської армії, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
За минулу добу військові РФ 279 разів обстріляли Херсонщину
За минулу добу військові РФ 279 разів обстріляли Херсонщину. З артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації випустили 1606 снарядів. Атакували житлові квартали населених пунктів області. Двоє людей загинули, шестеро — поранені, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
На Херсонщині бійці знищили два безпілотники армії РФ
Вночі армія РФ атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". На Херсонщині бійці знищили два безпілотники. Бойова робота підрозділів ППО тривала близько шести годин, повідомили Сили оборони півдня.
За минулу добу російські військові 13 разів безрезультатно штурмували позиції Сил оборони на лівобережжі
За минулу добу російські військові 13 разів безрезультатно штурмували позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонської області. Підрозділи українських бійців вкотре дали відсіч армії РФ, повідомила у марафоні "Суспільне. Спротив" керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.