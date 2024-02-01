З ТОТ Запорізької і Херсонської областей повернули ще четверо дітей

Сьогодні ще четверо дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула команда Save Ukraine. Дітям від 0 до 16 років

Про це у Telegram повідомив засновник і керівник благодійної організації "Save Ukraine" Микола Кулеба.