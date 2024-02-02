Херсон понад рік щоденно та цілодобово потерпає від російських обстрілів. По місту у всіх районах багато руйнувань та пошкоджень цивільної інфраструктури. Зокрема, приватних та багатоповерхових будинків.
Одну з багатоповерхівок у Херсоні російські військові обстріляли 9 грудня 2023 року. Голова ОСББ Сергій Неупокоєв розказав, що у будинок снаряди влучали двічі.
"Повністю знищено дві квартири, пошкоджено 50 вікон з одного боку, це 25 %відсотків. В будинку вісім під'їздів, жоден не лишився непошкодженим. У кожному під'їзді від 1 до 10 вибитих вікон", — каже голова ОСББ.
За його словами, забивати вікна та лагодити дах допомагали кілька організацій. Зокрема, рятувальники та "Парки Херсона", які прибирали сміття.
"Особлива подяка ХОКАРСХерсонська обласна комунально-рятувальна служба, вони прислали майстра, який відновив опалення, адже була пошкоджена частина даху і текла вода та не було опалення. Якби не їх допомога у відновленні кладки, ми б не змогли зробити дах", — сказав Неупокоєв.
Два тижні тому російський снаряд влучив у квартиру на третьому поверсі іншого багатоквартирного будинку, говорить голова ОСББ Олександр Сосєдов.
"Вдома була жінка, вона дивом вижила. Заскочила в кухню, хвилею вибило вікна та балконну раму балконну. Сильних пошкоджень зазнали дві квартири, а вікна вибило у 20. На ранок приїхали ХОКАРС і майже 80% вікон забили, лишились лише ті, в яких не було людей. Їх протягом тижня доробили волонтери з драбинами. В одну з них влучив снаряд та пошкодив опалення, але відновили досить швидко", — розповів Сосєдов.
Заступниця голови Дніпровської районної ради Оксана Дьякова каже, що місяць тому обстрілами були пошкоджені 25 % багатоповерхівок. Зараз ця цифра наближається до 50 % — майже 500 будинків.
"Вибух може бути поруч із будинком або в один будинок, але хвилею навкруги руйнування, пошкоджень багато, на жаль, коли активні обстріли, майже цілий день я приймаю заявки на вікна. Люди можуть подавати заявки особисто на організації, але військовою адміністрацією визначено, і так зручніше людям, телефонувати на гарячі лінії ради, де вони проживають і надати заявку комплексно по всіх руйнуваннях, що сталися", — говорить Дьякова.
Також за її словами, про капітальні ремонти для приватного сектору зараз не йдеться, допомагають лише з дрібним ремонтом
"Є випадки, коли будинок трохи відремонтований, а через декілька днів знову обстріл і будинок повністю зруйнований. Ми надаємо будівельні матеріали, на підставі витягу з поліції люди можуть оформити одноразову матеріальну допомогу. А потім, через програму Є-Відновлення подати заявку, але вже після закінчення активних бойових дій", — каже заступниця голови Дніпровської райради.
Загалом у Херсоні станом на 2 лютого 2024 року російськими обстрілами пошкоджені 3618 будинків, розповів заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Орєхов. Зокрема, 2822 приватних будинків та 768 багатоквартирних.
За словами Орєхова, з 2023 року у Херсоні діє програма для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
"На сьогодні вже отримали заявки по майже 700 об'єктах: 9481 пошкоджених вікон та більше сотні покрівель. Роботи виконуються в основному комунальними підприємствами "Парки Херсона". Станом на зараз уже закрили 7707 вікон та 28 покрівель, ці роботи виконуються для херсонців безоплатно", — сказав Орєхов.
Також, говорить посадовець, прийняли 94 заявки від власників, чиє житло зруйноване.
"По 28 об'єктах, яким надано житловий сертифікат на компенсацію для придбання житла в будь-якому регіоні нашої України. Наразі, на жаль, не можемо дати повну оцінку стану, тому що чинним законодавством призупинено у зв'язку з тим, що Херсон перебуває в зоні активних бойових дій. Поки Херсонська громада не вийде з визначення як зона проведення бойових дій, ми не можемо робити повноцінне технічне обстеження та давати оцінку руйнуванням", — додав він.
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