НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Понад рік під постійною атакою РФ: скільки будинків у Херсоні пошкоджені обстрілами
ОбстрілиІНФРАСТРУКТУРАЛЮДИВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Понад рік під постійною атакою РФ: скільки будинків у Херсоні пошкоджені обстрілами

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Херсон понад рік щоденно та цілодобово потерпає від російських обстрілів. По місту у всіх районах багато руйнувань та пошкоджень цивільної інфраструктури. Зокрема, приватних та багатоповерхових будинків.

Одну з багатоповерхівок у Херсоні російські військові обстріляли 9 грудня 2023 року. Голова ОСББ Сергій Неупокоєв розказав, що у будинок снаряди влучали двічі.

"Повністю знищено дві квартири, пошкоджено 50 вікон з одного боку, це 25 %відсотків. В будинку вісім під'їздів, жоден не лишився непошкодженим. У кожному під'їзді від 1 до 10 вибитих вікон", — каже голова ОСББ.

За його словами, забивати вікна та лагодити дах допомагали кілька організацій. Зокрема, рятувальники та "Парки Херсона", які прибирали сміття.

"Особлива подяка ХОКАРСХерсонська обласна комунально-рятувальна служба, вони прислали майстра, який відновив опалення, адже була пошкоджена частина даху і текла вода та не було опалення. Якби не їх допомога у відновленні кладки, ми б не змогли зробити дах", — сказав Неупокоєв.

Херсон, обстріли, 2 лютого 2024 рік
Херсон, пошкоджений будинок після авіаудару по середмістю, 2 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Два тижні тому російський снаряд влучив у квартиру на третьому поверсі іншого багатоквартирного будинку, говорить голова ОСББ Олександр Сосєдов.

"Вдома була жінка, вона дивом вижила. Заскочила в кухню, хвилею вибило вікна та балконну раму балконну. Сильних пошкоджень зазнали дві квартири, а вікна вибило у 20. На ранок приїхали ХОКАРС і майже 80% вікон забили, лишились лише ті, в яких не було людей. Їх протягом тижня доробили волонтери з драбинами. В одну з них влучив снаряд та пошкодив опалення, але відновили досить швидко", — розповів Сосєдов.

Херсон, пошкоджений будинок внаслідок російських обстрілів, 1 лютого 2024 рік
Херсон, чоловік забиває вікно у пошкодженому російськими обстрілами будинку, 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Заступниця голови Дніпровської районної ради Оксана Дьякова каже, що місяць тому обстрілами були пошкоджені 25 % багатоповерхівок. Зараз ця цифра наближається до 50 % — майже 500 будинків.

"Вибух може бути поруч із будинком або в один будинок, але хвилею навкруги руйнування, пошкоджень багато, на жаль, коли активні обстріли, майже цілий день я приймаю заявки на вікна. Люди можуть подавати заявки особисто на організації, але військовою адміністрацією визначено, і так зручніше людям, телефонувати на гарячі лінії ради, де вони проживають і надати заявку комплексно по всіх руйнуваннях, що сталися", — говорить Дьякова.

Також за її словами, про капітальні ремонти для приватного сектору зараз не йдеться, допомагають лише з дрібним ремонтом

"Є випадки, коли будинок трохи відремонтований, а через декілька днів знову обстріл і будинок повністю зруйнований. Ми надаємо будівельні матеріали, на підставі витягу з поліції люди можуть оформити одноразову матеріальну допомогу. А потім, через програму Є-Відновлення подати заявку, але вже після закінчення активних бойових дій", — каже заступниця голови Дніпровської райради.

Херсон, пошкоджений будинок, 1 лютого 2024 рік
Херсон, забиті вікна у багатоповерхівці після обстрілу РФ, 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Загалом у Херсоні станом на 2 лютого 2024 року російськими обстрілами пошкоджені 3618 будинків, розповів заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Орєхов. Зокрема, 2822 приватних будинків та 768 багатоквартирних.

За словами Орєхова, з 2023 року у Херсоні діє програма для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

"На сьогодні вже отримали заявки по майже 700 об'єктах: 9481 пошкоджених вікон та більше сотні покрівель. Роботи виконуються в основному комунальними підприємствами "Парки Херсона". Станом на зараз уже закрили 7707 вікон та 28 покрівель, ці роботи виконуються для херсонців безоплатно", — сказав Орєхов.

Херсон, пошкоджений будинок, 31 січня 2024 рік
Херсон, забиті вікна у будинку після російського обстрілу, 31 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Також, говорить посадовець, прийняли 94 заявки від власників, чиє житло зруйноване.

"По 28 об'єктах, яким надано житловий сертифікат на компенсацію для придбання житла в будь-якому регіоні нашої України. Наразі, на жаль, не можемо дати повну оцінку стану, тому що чинним законодавством призупинено у зв'язку з тим, що Херсон перебуває в зоні активних бойових дій. Поки Херсонська громада не вийде з визначення як зона проведення бойових дій, ми не можемо робити повноцінне технічне обстеження та давати оцінку руйнуванням", — додав він.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Війська РФ обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини: двоє людей поранені
Війська РФ обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини: двоє людей поранені
Херсонщина, обстріли Берислава, руйнування
Російська армія з безпілотника атакувала Берислав на Херсонщині: поранений чоловік
На початок