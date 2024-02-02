Херсон понад рік щоденно та цілодобово потерпає від російських обстрілів. По місту у всіх районах багато руйнувань та пошкоджень цивільної інфраструктури. Зокрема, приватних та багатоповерхових будинків.

Одну з багатоповерхівок у Херсоні російські військові обстріляли 9 грудня 2023 року. Голова ОСББ Сергій Неупокоєв розказав, що у будинок снаряди влучали двічі.

"Повністю знищено дві квартири, пошкоджено 50 вікон з одного боку, це 25 %відсотків. В будинку вісім під'їздів, жоден не лишився непошкодженим. У кожному під'їзді від 1 до 10 вибитих вікон", — каже голова ОСББ.

За його словами, забивати вікна та лагодити дах допомагали кілька організацій. Зокрема, рятувальники та "Парки Херсона", які прибирали сміття.

"Особлива подяка ХОКАРС, вони прислали майстра, який відновив опалення, адже була пошкоджена частина даху і текла вода та не було опалення. Якби не їх допомога у відновленні кладки, ми б не змогли зробити дах", — сказав Неупокоєв.

Херсон, пошкоджений будинок після авіаудару по середмістю, 2 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Два тижні тому російський снаряд влучив у квартиру на третьому поверсі іншого багатоквартирного будинку, говорить голова ОСББ Олександр Сосєдов.

"Вдома була жінка, вона дивом вижила. Заскочила в кухню, хвилею вибило вікна та балконну раму балконну. Сильних пошкоджень зазнали дві квартири, а вікна вибило у 20. На ранок приїхали ХОКАРС і майже 80% вікон забили, лишились лише ті, в яких не було людей. Їх протягом тижня доробили волонтери з драбинами. В одну з них влучив снаряд та пошкодив опалення, але відновили досить швидко", — розповів Сосєдов.

Херсон, чоловік забиває вікно у пошкодженому російськими обстрілами будинку, 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Заступниця голови Дніпровської районної ради Оксана Дьякова каже, що місяць тому обстрілами були пошкоджені 25 % багатоповерхівок. Зараз ця цифра наближається до 50 % — майже 500 будинків.

"Вибух може бути поруч із будинком або в один будинок, але хвилею навкруги руйнування, пошкоджень багато, на жаль, коли активні обстріли, майже цілий день я приймаю заявки на вікна. Люди можуть подавати заявки особисто на організації, але військовою адміністрацією визначено, і так зручніше людям, телефонувати на гарячі лінії ради, де вони проживають і надати заявку комплексно по всіх руйнуваннях, що сталися", — говорить Дьякова.

Також за її словами, про капітальні ремонти для приватного сектору зараз не йдеться, допомагають лише з дрібним ремонтом

"Є випадки, коли будинок трохи відремонтований, а через декілька днів знову обстріл і будинок повністю зруйнований. Ми надаємо будівельні матеріали, на підставі витягу з поліції люди можуть оформити одноразову матеріальну допомогу. А потім, через програму Є-Відновлення подати заявку, але вже після закінчення активних бойових дій", — каже заступниця голови Дніпровської райради.

Херсон, забиті вікна у багатоповерхівці після обстрілу РФ, 1 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Загалом у Херсоні станом на 2 лютого 2024 року російськими обстрілами пошкоджені 3618 будинків, розповів заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Орєхов. Зокрема, 2822 приватних будинків та 768 багатоквартирних.

За словами Орєхова, з 2023 року у Херсоні діє програма для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

"На сьогодні вже отримали заявки по майже 700 об'єктах: 9481 пошкоджених вікон та більше сотні покрівель. Роботи виконуються в основному комунальними підприємствами "Парки Херсона". Станом на зараз уже закрили 7707 вікон та 28 покрівель, ці роботи виконуються для херсонців безоплатно", — сказав Орєхов.

Херсон, забиті вікна у будинку після російського обстрілу, 31 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Також, говорить посадовець, прийняли 94 заявки від власників, чиє житло зруйноване.

"По 28 об'єктах, яким надано житловий сертифікат на компенсацію для придбання житла в будь-якому регіоні нашої України. Наразі, на жаль, не можемо дати повну оцінку стану, тому що чинним законодавством призупинено у зв'язку з тим, що Херсон перебуває в зоні активних бойових дій. Поки Херсонська громада не вийде з визначення як зона проведення бойових дій, ми не можемо робити повноцінне технічне обстеження та давати оцінку руйнуванням", — додав він.

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