Начальника медслужби однієї з військових частин Херсонщини судитимуть за незаконні виплати на понад 340 тисяч гривень

Начальника медслужби однієї з військових частин Херсонщини, який допустив незаконні виплати на понад 340 тисяч гривень, будуть судити, повідомили у Telegram Державного бюро розслідувань.

За данини ДБР, у листопаді 2022 року він відправив військового на лікарняний, який після лікування повернувся до роботи із запізненням на 133 днів без поважних причин. За час його відсутності, йому нарахували понад 340 тисяч гривень заробітної плати та премії. Начальнику медслужби загрожує до 8 років позбавлення волі.