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Атаки Херсона, Тягинки, Берислава, примус людей на ТОТ здавати кров. 708 день війни: хроніка подій в Херсонській області
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Атаки Херсона, Тягинки, Берислава, примус людей на ТОТ здавати кров. 708 день війни: хроніка подій в Херсонській області

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Херсонщина, обстріли РФ
Пошкоджений армією РФ будинок, Херсонщина, січень 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

708 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 31 січня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

На Херсонщині є загроза застосування РФ ударних БпЛА

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування РФ ударних БпЛА на Херсонщині.

Херсонська область — повітряна тривога!

Армія РФ авіабомбами тричі обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині

Армія РФ авіабомбами тричі обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині. Влучили по розташуванню колишньої Кам’янської Січі та по території сучасного туристичного об’єкта, повідомили в Telegram Міністерства культури та інформаційної політики.

Понад 140 нових книжок отримає бібліотека з села Миролюбівка Херсонської області

У Києві в кав'ярні-книгарні "Рід" зібрали понад 140 нових книжок. Їх передадуть у бібліотеку села Миролюбівка Херсонської області.

Про це Суспільному розповіла керівниця книгарні "Рід" Тетяна Лисун.

За її словами до книгарні звернулися брати Капранови, а до них своєю чергою — координатори гуманітарних проєктів підрозділу цивільно-військового співробітництва. Вони запропонували зібрати книги для деокупованого села Миролюбівка на Херсонщині.

Атаки Херсона, Тягинки, Берислава, примус людей на ТОТ здавати кров. 708 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Фото: Суспільне Херсон

З російського полону в рамках обміну повернули п'ятеро військовослужбовців з Херсонської області

З російського полону в рамках обміну повернули п'ятеро військовослужбовців з Херсонської області. Найстаршому – 47 років, наймолодшому – 23, повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Херсонська область — відбій повітряної тривоги!

У Херсоні необхідні донори усіх груп крові

На 2 лютого обласний центр служби крові потребує донорів усіх груп, йдеться в їх Telegram. Кров необхідна важкохворим та пораненим внаслідок російських обстрілів місцевим жителям. Донорів чекають з 8 до 13 години.

Особлива потреба є у донорах четвертої негативної групи.

Херсонська область — повітряна тривога!

У Бериславі на Херсонщині внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені іноземні волонтери

Сьогодні у Бериславі на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ загинули двоє французьких волонтерів, ще троє — були поранені. Серед поранених також активіст українського представництва організації, повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"Вибухова хвиля була такої сили, що мене з балкона відкинуло у кімнату, метри на півтора": херсонці про чергову атаку РФ

У ніч проти 1 лютого 2024 року російські військові обстрілювали Херсон. Обстрілювати житлові квартали почали о 03:00. Також під вогнем армії РФ перебували п'ять громад Бериславського району.

Пошкоджені будинки: який вигляд має село Тягинка на Херсонщині після обстрілів РФ

Такий вигляд має село Тягинка після сьогоднішніх обстрілів РФ. У селі пошкоджені будинки, загиблих та поранених немає, повідомляє обласна військова адміністрація в Telegram.

У Херсоні чутно вибухи

У Херсоні чутно вибухи, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.

До 12 років ув'язнення засудили російського військового, який знущався та катував жителів Херсонської області,

До 12 років ув'язнення засудили російського військового, який знущався та катував жителів Херсонської області, повідомляється в Telegram Офісу генпрокурора.

"Його призначили так званим "комендантом-начальником гарнізону" у Лазурному. За його вказівкою, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району, били та стріляли над головою, погрожували стратою, вимагаючи інформацію про проукраїнськи налаштованих місцевих жителів", — йдеться у повідомленні.

Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині, є поранена

Близько 15:15 армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині, повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація. Поранена жінка, її доправили до лікарні.

Начальника медслужби однієї з військових частин Херсонщини судитимуть за незаконні виплати на понад 340 тисяч гривень

Начальника медслужби однієї з військових частин Херсонщини, який допустив незаконні виплати на понад 340 тисяч гривень, будуть судити, повідомили у Telegram Державного бюро розслідувань.

За данини ДБР, у листопаді 2022 року він відправив військового на лікарняний, який після лікування повернувся до роботи із запізненням на 133 днів без поважних причин. За час його відсутності, йому нарахували понад 340 тисяч гривень заробітної плати та премії. Начальнику медслужби загрожує до 8 років позбавлення волі.

Херсонська область — відбій повітряної тривоги!

Незаконно затримували та катували херсонців: судитимуть військового РФ та жителя Олешок Херсонської області

За незаконне ув'язнення та катування під час окупації Херсона близько 90 місцевих жителів судитимуть військового РФ та жителя Олешок, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними поліції, затриманих допитували по кілька годин із застосуванням різних методів катувань та змушували свідчити про себе чи знайомих і схиляли до співпраці. Доля деяких із затриманих досі не відома. Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами .

Херсонська область - повітряна тривога!

У Херсоні відновили рух тролейбусів

Керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що у Херсоні відновили рух тролейбусів. Аварійні бригади ліквідували наслідки обстрілів РФ. На маршрутах №8, 9, 11 та 12 курсує 21 тролейбус.

Армія РФ з безпілотника атакувала бригаду "швидкої" у Бериславському районі

Російська армія з безпілотника атакувала бригаду "швидкої" у Бериславському районі Херсонщини. Пошкоджений автомобіль. Лікарі не постраждали, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

2 лютого на Херсонщині прогнозують хмарну з проясненнями погоду

За прогнозами синоптиків, 2 лютого на Херсонщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. По Херсону та області вночі температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень очікується до 8° градусів вище нуля, повідомив у Telegram обласний гідрометцентр.

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

На лівобережжі Херсонщини Сили оборони за добу зннищили РСЗВ "Град", дев'ять гармат та два спостережні пости РФ

За минулу добу на лівобережжі Херсонської області Сили оборони півдня знищили реактивну систему залпового вогню "Град", дев'ять гармат, три безпілотники, сім одиниць автомобільної техніки та два спостережні пункти армії РФ. Також ліквідували 32 російських військових.

Експосадовця одного з міжрайонних управлінь водного господарства Херсонської області засудили на 12 років

Експосадовця одного з міжрайонних управлінь водного господарства Херсонської області засудили на 12 років. Його визнали винним у колабораціонізмі та пособництві РФ.

Перебуваючи на посаді "адміністратора" окупаційного Бериславського управління зрошувальних систем, чоловік передав спецтехніку та автомобілі для потреб армії РФ. Також на території захопленого підприємства ремонтували російську техніку, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Херсонська область - повітряна тривога!

За січень 2024 року у Херсонській громаді народилися 16 дітей

За січень 2024 року у Херсонській громаді народилися 16 дітей: 11 хлопчиків та 5 дівчаток, повідомив у Telegram керівник МВА Роман Мрочко.

Херсонці прибирають наслідки російських обстрілів

Пошкоджені будинки, будівлі та електромережі, зруйновані магазини та зупинки громадського транспорту — такі наслідки нічних російських обстрілів Центрального району Херсона. Люди та комунальники збирають уламки та скло, прибирають подвір'я та вулиці.

У Херсоні вночі російська армія зруйнувала житловий будинок: під завалами опинились двоє людей

У Херсоні вночі російська армія зруйнувала житловий будинок. Там були заблоковані двоє жителів. Рятувальники розібрали завали та звільнили людей. Також після влучань за іншими адресами загорілись адмінбудівля та ще один будинок. Обидві пожежі ліквідували, повідомила у Telegram ДСНС України.

Херсонська область - повітряна тривога!

Протягом минулої доби під авіаційними ударами армії РФ перебували сім населених пунктів Бериславського району

Протягом минулої доби під авіаційними ударами армії РФ перебували сім населених пунктів Бериславського району Херсонщини, повідомив в марафоні "Суспільне. Спротив" керівник РВА Володимир Літвінов.

"Це 5 громад — велика кількість. У нас 11 територіальних громад. Це половина громад щодня страждає від постійних обстрілів", — сказав він.

Минулої доби на Херсонщині Сили ППО повітряного командування "Південь" знищили безпілотник та два дрони-камікадзе РФ

За добу на Херсонщині Сили ППО повітряного командування "Південь" знищили розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" та два дрони-камікадзе "Ланцет" російської армії, повідомило у Facebook ПК "Південь".

Наслідки учорашнього обстрілу Херсона

Такий вигляд має багатоповерхівка у Херсоні після учорашнього обстрілу РФ. Снаряди зруйнували вікна та балкони, пошкодили фасад. У дворі будинку розкидані уламки, скло та сміття.

Так звану "головну бухгалтерку" в управлінні окупаційної адміністрації Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі

Так звану "головну бухгалтерку" в управлінні окупаційної адміністрації Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі. Жінка вела бухгалтерський облік, нараховувала працівникам зарплатню у рублях. Їй загрожує до десяти років ув'язнення, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Вночі 31 січня російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді Херсонщини

Вночі 31 січня російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді Херсонщини. На населений пункт скинули чотири керовані авіабомби. Пошкоджений освітній заклад та будинки. Поранено подружжя, людей шпиталізували. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

Протягом січня через обстріли РФ постраждали 122 жителі Херсонщини, 23 з них загинули

Протягом січня російські військові 2793 рази атакували населені пункти Херсонської області. Постраждали 122 людини, 23 з них — загинули, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів у Херсоні тролейбуси не вийшли на маршрути

Внаслідок нічних російських обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання. Рух тролейбусів у місті наразі неможливий. Тривають ремонтні роботи, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Армія РФ за добу 41 раз обстріляла Херсонщину

Упродовж доби військові РФ 41 раз обстріляли Херсонщину. Поцілили у житлові квартали, навчальні заклади та дитсадок у Бериславському районі, гуртожиток та підприємство у Херсоні. Поранені шестеро людей, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

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