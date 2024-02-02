У Тернополі показали зразки "Кам'яних вишиванок" Нової Каховки. Мандрівну виставку відкрили у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Кам'яне різьблення, яке має статус пам’яток архітектури, прикрашає нині окуповане місто Нова Каховка Херсонської області.

Про це Суспільному розповіла кураторка виставки Тетяна Євсеєва.

"Кам'яні вишиванки" на будинках Нової Каховки започаткував послідовник школи бойчукістів, художник-монуметаліст Григорій Довженко. Разом з колегами у 50-х роках минулого століття він створював різьблені кам'яні панно.

Григорій Довженко у майстерні. Фото: Суспільне Тернопіль

Кураторка проєкту Єлизавета Євсеєва каже, проєкт створений у березні 2022 року Новокаховським товариством охорони культурної спадщини та Бюро спадщини Львова. Мета — зберегти "кам'яні вишиванки", які зараз під загрозою зникнення.

Зразки "Кам'яних вишиванок" Нової Каховки. Фото: Суспільне Тернопіль

"Григорій Довженко упорядкував, фактично, всю центральну частину міста. Це майже 200 будинків, які мають неповторні орнаментальні панно. З них, ми знаємо, що пошкоджено, знищено десь 10 будинків. Місто покинули, фактично, 90 відсотків його мешканців, тобто всі ці люди зараз розпорошені по світу. Коли ми приїжджаємо з виставкою, це є момент, коли громада об'єднується знову навколо спадщини".

Єлизавета Євсеєва. Фото: Суспільне Тернопіль

Під час відкриття виставки Тетяна та Єлизавета Євсеєві провели майстерклас із різьблення по сирому тиньку для тернопільських студентів.

Майстерклас. Фото: Суспільне Тернопіль

Студент Любомир Заремба взяв у ньому участь. Хлопець навчається на реставратора.

"Цього мистецтва більше немає ніде в світі, тільки в Новій Каховці. Цю пам’ять важливо зберегти і передати наступним поколінням. Сподіваюся, що скоро ми поїдемо на реставрацію в Нову Каховку, що відновлювати ці всі речі".

Любомир Заремба. Фото: Суспільне Тернопіль

"Дійсно, дотик до спадщини, до своїх коренів, це настільки важливо, що ми намагаємося це підтримувати", — говорить засновниця Новокаховського товариства охорони культурної спадщини Тетяна Євсеєва.

Тетяна Євсеєва. Фото: Суспільне Тернопіль

Виставка зразків "Кам'яних вишиванок" Нової Каховки побувала у багатьох містах України та закордоном — у Хорватії та Польщі. У Тернополі перебуватиме 2 тижні. Головна мета — показати, що південь був і залишатиметься українським.