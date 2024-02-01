В "ДНР" засудили до 26 років українського військового Сабіра Романовича

1 лютого "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив до 26 років українського морпіха Сабіра Романовича.

Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації.

Військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сабіра Романовича в окупації звинуватили у тому, що він, нібито, вбив жителя Маріуполя у березні 2022 року.

"Романович із вогнепальної зброї зробив не менше десяти прицільних пострілів у трьох людей. Від отриманих поранень один із чоловіків помер, інші — сховались", — уточнили у комітеті РФ.

За вересень 2023 року у псевдореспубліках терористи "Л/ДНР" засудили 19 українських військових, за жовтень 2023 — 24. У листопаді 2023 — 27. У грудні 2023 — 18. У січні 2024 року повідомили про вироки фейкових судів щодо 6 українських військових. У лютому 2024 року — це перший вирок. В окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей українських військових "звинувачують" та "судять" так звані суди за однаковими сценаріями, це або вбивство цивільних через неприязнь, замаху на вбивство або пошкодження майна.

В Росії вперше засудили українського військового, це сталось в листопаді 2023 року Південний окружний військовий суд засудив військовополоненого Антона Чередника до 19 років виправної колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці. Чоловік служив у морській піхоті, у квітні 2022 року опинився у полоні під час боїв за Маріуполь.

На суди окупантів над українськими військовими реагував омбудсман Дмитро Лубінець, він називав статті надуманими, а самі "суди" порушенням права на справедливий судовий процес.

"Ці вироки суду "ДНР" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донеччина є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — заявляв Дмитро Лубінець.

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