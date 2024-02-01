Національну музичну академію України імені П. Чайковського можуть перейменувати

Київрада звернеться до МКІП щодо перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті підтвердила належність назви до символіки російської імперської політики. Раніше викладачі та студенти також звертались із проханням змінити назву закладу.

Петро Чайковський — відомий російський композитор та символ російської культури. Більшу частину життя він прожив у Російській імперії.

Зазначається, що всі його опери, кантати, переважна більшість камерно-вокальної музики складені саме на російські тексти. Це стосується і вокальної музики на вірші Тараса Шевченка, адже він використовував російські переклади.

"Велич Петра Чайковського нам нав'язали, ворог намагався штучно знищити відмінності між українською та російською національними ідентичностями, що цілком вкладається в російську ідеологему про «єдиний народ» зі спільною історією та культурою", — вважає голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Також вона додає, що попередниця музакадемії — вищий навчальний заклад Київська консерваторія з'явилася лише в 1913 році. Тобто через 20 років після смерті композитора.

"Отже, будь-які припущення щодо безпосередньої ролі Чайковського в заснуванні закладу безпідставні", — вважає депутатка Київради.