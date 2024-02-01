НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Національну музичну академію України імені П. Чайковського можуть перейменувати
ДерусифікаціяМУЗИКАОСВІТАМІСЦЕВА ВЛАДАМІНКУЛЬТРегіони

Національну музичну академію України імені П. Чайковського можуть перейменувати

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського
Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. Фото: knmau.com.ua

Київрада звернеться до МКІП щодо перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті підтвердила належність назви до символіки російської імперської політики. Раніше викладачі та студенти також звертались із проханням змінити назву закладу.

Петро Чайковський — відомий російський композитор та символ російської культури. Більшу частину життя він прожив у Російській імперії.

Зазначається, що всі його опери, кантати, переважна більшість камерно-вокальної музики складені саме на російські тексти. Це стосується і вокальної музики на вірші Тараса Шевченка, адже він використовував російські переклади.

"Велич Петра Чайковського нам нав'язали, ворог намагався штучно знищити відмінності між українською та російською національними ідентичностями, що цілком вкладається в російську ідеологему про «єдиний народ» зі спільною історією та культурою", — вважає голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Також вона додає, що попередниця музакадемії — вищий навчальний заклад Київська консерваторія з'явилася лише в 1913 році. Тобто через 20 років після смерті композитора.

"Отже, будь-які припущення щодо безпосередньої ролі Чайковського в заснуванні закладу безпідставні", — вважає депутатка Київради.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Києві з'являться сквери на честь Голди Меїр, Ігоря Козловського, Героїв ОУН
Не лише на згадку про Голду Меїр: у Києві з'являться сквери на честь Ігоря Козловського та Героїв ОУН
перейменування вулиць кроп
"Місто звільнилось від тоталітарних символів на 95%": у Кропивницькому перейменували 300 вулиць
мурал лозова
Міська рада Лозової передала до ВР рішення громади щодо перейменування 20 населених пунктів
Луцька міська рада — картка депутата
В Луцькій громаді офіційно перейменували майже 20 вулиць
На початок