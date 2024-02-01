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Армія РФ обстріляла Гірник на Донеччині: які наслідки
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Армія РФ обстріляла Гірник на Донеччині: які наслідки

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Російське військо близько 10:40 1 лютого обстріляло місто Гірник Курахівської громади Донецької області. Загиблих та поранених немає.

Про це розповів Суспільному Донбас начальник Курахівської МВА Роман Падун.

Через обстріл зруйнований освітній заклад, пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, уточнив Роман Падун.

За попередньою інформацією, армія РФ вдарила по місту керованою авіаційною бомбою.

За словами старости Гірницького старостинського округу Сергія Коваленко, у школі в момент обстрілу перебували директор і техпрацівниця. У будівлі вибиті вікна. Також пошкоджений дитячий садок, будівля ПТУ та двоповерхівки.

"Люди в чергове залишились без вікон, без тепла. Завтра вранці будемо займатися відновленням. Сьогодні є плівка, брезент, кому сьогодні потрібно на перший час, видаємо. А завтра вже буде OSB, яке більш-менш тепліше", — розказав Сергій Коваленко.
Школа після обстрілу, місто Гірник, Донецька область
Школа у Гірнику без вікон після обстрілу РФ. Кадр з відео Суспільне Донбас

Прокуратура за вказаним фактом розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни, повідомила Суспільному Донбас речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"В місті Курахове теплопостачання відсутнє, електропостачання на даний час є у всій громаді. Водозабезпечення по Кураховому відсутнє з початку повномасштабного вторгення, а по місту Гірник і Курахівці вода подається", — повідомив начальник МВА.

У всій Курахівській громаді станом на 1 лютого, за словами керівника громади, лишаються 14 тисяч людей, з них 1300 — діти. У Гірнику, за даними старости, наразі живе близько п'яти тисяч людей. Місто розташоване за 12 кілометрів від зруйнованої та тимчасово окупованої росіянами Мар'їнки.

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