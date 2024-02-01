В Івано-Франківській громаді майже десять ліцеїв перейшли на онлайн-навчання через часті повідомлення про замінування та повітряні тривоги.

Про це в ефірі радіо "Західний полюс" розповіла директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко.

З її слів, з 54 шкіл, які діють в громаді, приблизно половина щодня отримують інформацію про замінування.

"У разі повідомлення про замінування керівництво навчального закладу змушене негайно реагувати, евакуювати всіх та повідомити відповідні служби. Часто це ще й збігається з повітряними тривогами, під час яких треба йти в укриття. І тому батьків просять забрати дітей через таку ситуацію, але не кожен має змогу. До речі, сьогодні вранці деякі школи знову отримали повідомлення про замінування", — розповідає Вікторія Дротянко.

31 січня приблизно у десяти школах батьківські колективи ухвалили рішення перейти на онлайн-навчання на декілька днів. У них є таке право, пояснює Вікторія Дротянко.

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