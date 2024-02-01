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"Проходять стежками тварин". Речник "Сталевого кордону" — про ДРГ, які зупиняють на Лимано-Куп'янському напрямку
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"Проходять стежками тварин". Речник "Сталевого кордону" — про ДРГ, які зупиняють на Лимано-Куп'янському напрямку

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генштаб, військовий, війна, зброя
Ілюстративне фото. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На держкордоні з РФ на Лимано-Купʼянському напрямку росіяни проводять укріплення, мінування та інженерне облаштування своєї ділянки. Прикордонники помічають нечасті спроби заходів російських ДРГ.

Про це 1 лютого в етері марафону "Суспільне.Спротив" розповів начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Це групи до 10 військових. Вони намагаються перетнути кордон у період найменшої видимості — під час сильного снігу чи дощу, коли засоби спостереження працюють погано. Проходять зазвичай стежками тварин — найменш замінованими стежками. Нам вдається їх помічати, попереджати заходи, та, за можливості, знищувати", — розказав Шевцов.

На ділянці держкордону, де розміщуються бійці "Сталевого кордону", не спостерігають скупчення військ РФ, каже речник.

"На кордоні РФ скупчення військ та техніки ми не спостерігаємо. Біля Купʼянська росіяни не полишають намір вийти на той рубіж, який вони пів року намагаються захопити. Суттєвого збільшення кількості військ немає, вони проводять постійні ротації, як на лінії зіткнення, так і на держкордоні", — зазначив Іван Шевцов.

Фото: Getty Images
Росія воює силами 6-ї армії, 1-ї танкової армії, 20-ї армії, підрозділів "Шторм", "Шторм-Z". Загальна кількість — від 40 до 50 тисяч військових. Росіяни зазнають втрат, на місце втрачених ресурсів одразу прибувають нові ресурси

Втрати росіян у техніці за добу

За словами Шевцова, РФ активно використовує бронетехніку. Протягом 31 січня армія РФ втратила на Лимано-Купʼянському напрямку 57 одиниць бронетехніки, серед яких шість танків і три БМП, які росіяни застосовували в штурмах.

"Їх вражають по-різному. Зазвичай, можливо вражати бронетехніку й протитанковими засобами, й артилерією. Але і FPV-дрони також використовуються в зоні бойових дій. На держкордоні з РФ завдяки дронам вдається вразити засобами відеоспостереження, а також легкову техніку", — розказав речник.

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