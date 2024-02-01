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На Донеччині за добу одна жінка загинула, двоє — поранені
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На Донеччині за добу одна жінка загинула, двоє — поранені

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На Донеччині за добу одна жінка загинула, двоє — поранені
Селидове, обстріл 31 грудня, Донеччина. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

За 31 січня унаслідок обстрілів з боку армії РФ в Донецькій області загинула одна людина в Цукуриному, також поранення отримали дві жінки у Торецьку.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1849 людей загинули,
  • 4529 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі, додав Філашкін у повідомленні, наразі встановити неможливо.

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