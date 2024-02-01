На Донеччині за добу одна жінка загинула, двоє — поранені

За 31 січня унаслідок обстрілів з боку армії РФ в Донецькій області загинула одна людина в Цукуриному, також поранення отримали дві жінки у Торецьку.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення:
- 1849 людей загинули,
- 4529 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі, додав Філашкін у повідомленні, наразі встановити неможливо.
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