Десять родин з будинку у Краматорську, який рік тому зруйнувала російська ракета, отримали сертифікати на придбання нового житла, розповів Суспільному Донбас заступник начальника Краматорської військової адміністрації Карен Заргарян. 1 лютого 2023 року армія РФ ракетою поцілила у 4-поверхівку на Леонтовича (колишню Марата).

Минув рік після удару "Іскандером", будинок у центрі Краматорська огородили парканом. Без квартир лишились 48 родин.

Зруйнований рік тому будинок після російського обстрілу ракетою "Іскандер", Краматорськ, Донецька область, січень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Рік тому під завалами четверо людей загинули, понад двадцять, як повідомляла обладміністрація, дістали травми та поранення.

"Заходити у порожній під'їзд — і ворогові не побажаю"

78-річна Ніна жила в сусідньому будинку, який теж пошкоджений вибуховою хвилею.

"Лягли ми спати о пів на десяту вечора, а за 15 хвилин це все гухнуло. Летить все, летить шафа. Я була якраз у цій шапці та ковдру на себе, і чоловікові кажу: "Повзи за мною". І ми виповзли до кімнати", — згадує жителька Краматорська Ніна.

78-річна Ніна жила у сусідньому будинку. Наразі родина переїхала: їхня квартира надто потрощена. Кадр з відео Суспільне Донбас

Тоді Ніна отримала забій стегна, тієї ночі залишилася в лікарні: "Лікар мені сказав три доби не можна вам вставати".

Відтоді у власній квартирі жінка не живе, оселилась в іншому будинку, додому приходить прибирати та робити ремонт.

"Наше житло дуже постраждало, розбиті вікна, вибиті, все вибите, всі перегородки у квартирі вибиті, балкон розбитий. Одне вікно ми поставили за свої гроші, тому що на кухні кахель чистили — темно і холодно. Самі поставили на кухні, самі кахель виклали. А ось балкон і ще вікно — через "Дію", — розповіла жінка.

Фото: Суспільне Донбас

Сусіди, розповідає Ніна, теж роз'їхалися:

"Звичайно, заходити у порожній під'їзд — і ворогові не побажаю. Я виходжу на балкон, коли заходжу, і намагаюся не дивитися на всі ці жахи".

Фото: Суспільне Донбас

Зруйнований будинок на Марата у Краматорську: що буде з руїнами

Знищена 4-поверхівка у Краматорську відома, як будинок на Марата, 13. Та з квітня 2023 року, відколи у місті провели перейменування топонімів, ця вулиця має ім'я Миколи Леонтовича.

Фото: Суспільне Донбас

У будинку непридатними для житла визнані всі 48 квартир, розповів Суспільному заступник начальника Краматорської військової адміністрації Карен Заргарян.

За його словами, компенсацію за зруйноване житло за програмою "єВідновлення" отримали десять родин, ще три родини оформлюють документи.

Фото: Суспільне Донбас

"Компенсація у вигляді житлового сертифіката із сумою, яка складає в середньому більше мільйона гривень за одну квартиру. Суму у сертифікаті розраховують через математичні розрахунки середньої вартості квадратного метра по Донецькій області, які затверджені профільним міністерством. Ми помножуємо на загальну кількість квадратних метрів зруйнованого об'єкта і вираховуємо відповідну суму сертифіката", — пояснив Карен Заргарян.

Начальник Краматорської військової адміністрації Карен Заргарян. Фото: Суспільне Донбас

Цей будинок відремонтувати неможливо, зазначив Заргарян, демонтувати його наразі не планують.

"Це не один мільйон гривень, це десятки мільйонів для того, щоб зруйнувати цей будинок повністю і вивільнити майданчик. Ухвалено рішення Краматорською міською військовою адміністрацією поки що цього не робити, на теперішній час це не на часі, тому що близько лінія фронту і великі кошти не будуть витрачатися для того, щоб зруйнувати будинок", — пояснив Заргаян.

Зруйнований 1 лютого 2023 року будинок відновити неможливо, Краматорськ, Донецька область, січень 2024 року. Фото: Суспільне Донбас

Що відомо про обстріл будинку у центрі Краматорська

1 лютого 2023 року російські війська прямим влучанням ракети "Іскандер" зруйнували чотириповерхівку в центрі Краматорська у Донецькій області. Тоді четверо людей загинули, понад 20 дістали поранення або травми. У будинку зруйновані 48 квартир.

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