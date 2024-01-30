1 лютого 2023 року міського голову Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади строком на один рік. Рішення ухвалив Львівський апеляційний суд.

6 червня 2023 року Атрошенка звільнили з посади за рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду, який задовольнив позов начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Чим займається Владислав Атрошенко після звільнення, коли вперше після відсторонення прийшов до міськради, як отримував звання "Почесного громадянина Чернігова", що у власності Атрошенка та як це пов'язано з його розлученням з дружиною Іриною, чи впливає колишній міський голова на ухвалення рішень у міськраді та чи зможе він повернутися на посаду міського голови після закінчення строку заборони обіймати цю посаду? Про все це — читайте далі у нашому матеріалі.

Владислав Атрошенко після звільнення

Суспільне намагалося отримати особистий коментар від Владислава Атрошенка щодо його життя після відсторонення з посади міського голови, проте він не відповідає на запитання журналістів. Ми готові опублікувати його позицію з питань, про які йтиметься в цьому матеріалі.

Зі слів виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака, Атрошенко після звільнення з посади займається напрямками, які пов'язані з бізнесом, особистими питаннями. Також Ломако в інтерв'ю Суспільному казав, що Атрошенко допомагає ЗСУ, не афішуючи цього та не публікуючи жодних звітів.

На питання журналіста, чому Атрошенко зараз зовсім не дає інтерв'ю, Ломако відповів так:

"Я думаю, що це його позиція. Вважаю, що йому є багато чого розповісти, але, можливо, він ухвалив рішення, що від цього місту буде тільки гірше. Не думаю, що він розмірковує особистими категоріями, але ми розуміємо, що на кожну публічну заяву може бути реакція, від якої буде страждати місто".

Міськрада без Атрошенка

Про вплив колишнього міського голови Атрошенка на ухвалення рішень у міськраді, Олександр Ломако сказав, що він, як виконувач обов'язків міського голови, радиться з Атрошенком з ряду питань та дослуховується до його слів.

"Він радить з якихось питанням, це не відбувається щодня. Буває, я йому телефоную і раджуся, буває він висловлює свою думку з тих чи інших питань. Звичайно, ми спілкуємось регулярно і ми обговорюємо ті чи інші питання. Але, я скажу так, на поточні процеси він не впливає", — сказав Ломако.

Також Ломако спростував інформацію, що Атрошенко після звільнення у себе в офісі нібито проводив планірки з деякими керівниками міських управлінь.

З останнього, на момент запису інтерв'ю в грудні 2023 року, Атрошенко обговорював з виконувачем обов'язків міського голови бюджет міста на 2024 рік.

"Точно обговорювали бюджет і проєкт бюджету, який ми ухвалювали на виконкомі, та проєкт бюджету, який зараз будемо ухвалювати. Після обговорення він висловив свої співчуття, тому що за останні сім років, що ми працюємо, такого бюджету в місті ще ніколи не було, коли практично немає коштів ні на жоден серйозний напрямок".

На думку чернігівського правозахисника та помічника депутатки міськради Марини Семененко Олександра Гашпара, Атрошенко продовжує впливати на кадрову політику міськради та на процеси ухвалення рішень. За його словами, після відсторонення та звільнення Атрошенка кардинальних змін у роботі міськради він не помітив. Окрім того, що сесії стали збиратися рідше, ніж це було за Атрошенка.

Олександр Гашпар. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Я думаю, це пов'язано з перерозподілом повноважень між міською радою і міською військовою адміністрацією. Тому що, як ми бачимо, бюджетні питання передали під відповідальність Брижинського, і бюджет на цей рік затвердила військова адміністрація, а не міська рада. Міська рада не хоче, скажімо так, створювати нові прецеденти для того, аби МВА подавала позови до суду та оскаржувала якісь рішення. З 26 листопада була остання сесія і вже майже понад два місяці не збирається сесія міської ради для прийняття, наприклад, тих самих земельних питань, яких накопичилось дуже багато".

Також Гашпар стверджує, що після звільнення Атрошенка в монобільшості "Рідного дому" спостерігається ускладнення зі збором необхідної кількості голосів під час голосувань на сесіях.

"Дехто перебуває за межами країни, дехто перебуває у лавах Збройних сил України, і саме тому, я думаю, були з поспіхом затверджені зміни до регламенту, які передбачали проведення сесій в онлайн-форматі. От саме ці зміни до регламенту з'явилися як раз за останній рік, пов'язані з тим, що монобільшість, скажімо так, похитнулася, хоч вони й розповідають про монолітність. Але зібрати голоси там дуже важко".

Ломако в інтерв'ю розповів, що без двох депутатів, які за кордоном, а також чотирьох депутатів, яких мобілізували до ЗСУ, в "Рідному домі" під час сесій фізично можуть бути 20 депутатів. Проте про "кінець монобільшості" в такому випадку Ломако не готовий говорити, адже важливі питання голосуються, зокрема, за допомогою голосів Ірини Соломахи з "Європейської Солідарності" та Павла Вовка з колишньої "ОПЗЖ".

Бізнес, власність та розлучення Атрошенка

Зі слів Олександра Гашпара, який проаналізував останню декларацію Владислава Атрошенка, в нього майже не залишилось бізнесу в межах України.

"Окрім телерадіоагентства «Тера», де він володіє п'ятою частиною корпоративних прав та компанії з Естонії «Сідко», яка займається обробленням соняшникового насіння, виготовленням кормів для птахів, є дві компанії з Кіпру, де він є кінцевим бенефіціарним власником. Тобто жодної української компанії, де він був би кінцевим бенефіціарним власником. Всі свої права він передав своїй колишній дружині", — говорить Гашпар.

Розлучилося подружжя Атрошенків, згідно з рішенням Деснянського районного суду, 10 березня 2023 року. Одружилися Ірина та Владислав 7 серпня 1994 року. Заяву ж про розлучення до суду Ірина Атрошенко подала 17 лютого 2023 року. Вона мотивувала позов тим, що "спільне життя з відповідачем не склалося і шлюбні відносини між ними припинені".

Судове засідання відбувалось без Ірини та Владислава Атрошенка, а останній надіслав до суду заяву про розгляд справи без його участі, вказавши, що позов визнає.

Нагадаємо, що згідно з даними з реєстру речових прав на нерухоме майно, за кілька днів до подання заяви про розлучення (13 та 15 лютого 2023 року) Ірина Атрошенко отримала у власність чимало нерухомості. Зокрема: чотири земельні ділянки, три машиномісця, чотири квартири та три приватні будинки.

Один з них – будинок в історичному центрі Чернігова поруч зі сквером Богдана Хмельницького загальною площею у 783 квадратних метри. Його Владислав Атрошенко отримав у спадок після смерті свого батька.

Будинок у центрі Чернігова поблизу скверу Богдана Хмельницького. ФОТО: Суспільне Чернігів

Крім того, Суспільне знайшло 14 компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких у 2022 році був Владислав Атрошенко, а потім стала Ірина Атрошенко. Спираючись на дані аналітичної системи Youcontrol, можемо говорити, що в окремих випадках зміна власника відбувалась в проміжку між груднем 2022 року та кінцем лютого 2023-го. Йдеться, наприклад, про "Телерадіоагентство "Терра" та аграрну компанію "Сідко Україна" (серед бенефіціарів якої є також ексголова Чернігівської ОДА Валерій Куліч та громадянин Естонії Дмитрій Ейвін).

Валерій Куліч у коментарі Суспільному сказав, що звільнення Атрошенка ніяк не вплинуло на їхні бізнес-відносини. Більше коментувати спільні справи з Атрошенком Куліч відмовився.

На думку Олександра Гашпара, є підозра, що розлучення подружжя Атрошенків було фіктивним.

"Дуже важко повірити, що все нажите майно, всі будинки, всі корпоративні права, він би беззаперечно віддав дружині. Тому що, якщо люди розлучаються, зазвичай іде поділ спільного майна навпіл, зазвичай, стандартна практика. Але так, щоб він добровільно віддав всі активи, все своє майно, ну в це важко повірити. Залишивши собі тільки одну квартиру на вулиці Гончій і офісне приміщення на Жабинського, два будинки в Ріпках і Іванівці. Всі квартири, всі земельні ділянки віддати дружині, це просто виглядає нелогічно".

Подружжя Атрошенків. ФОТО: Новий Чернігів

Гашпар додає, що причиною розлучення та передачі майна, нерухомості, корпоративних прав дружині, могли стати кримінальні провадження ДБР проти Атрошенка та загроза арешту чи конфіскації всього майна.

"Я вважаю, що це було таким запобіжником. Бо якби було вручено підозру, то слідчі могли одночасно з врученням підозри подати клопотання до слідчого, судді про арешт майна, всіх коштів на рахунках. Тобто на все це могло бути накладено арешт, в тому числі й на корпоративні права підприємств. Їхня діяльність могла бути зупинена. Тому я вважаю, що з метою запобігання можливого арешту, відбулось це розлучення і майже усе майно він передав своїй дружині".

Згідно з декларацією за період 1 січня по 6 червня 2023 року, яку Атрошенко подав при звільненні з посади міського голови, у його власності є одна земельна ділянка загальним розміром у 2 230 м2 в Іванівці, дві квартири у Чернігові загальною площею 210,1 м2, одна з яких у спільній власності з колишньою дружиною, два нежитлові приміщення в Ріпках та Чернігові (167 м2).

У власності Владислава Атрошенка є п'ять годинників фірми Breguet, Girard Perregaux, Patek Philippe. Загальна вартість їх понад 3 699 000 гривень. Також він задекларував медіакомплекс за 277 700 гривень та набір офісних меблів за 320 000 гривень.

Також Атрошенко задекларував Toyota Land Cruiser 2021 року випуску. Його вартість 2 213 433 гривень.

Владислав Атрошенко зареєстрував доходи — майже 18 900 000 гривень. Найбільше доходів він отримав від ПП "АГРО-ТРЕЙДЕР" — 12 849 162 гривень.

Колишній міський голова задекларував на банківських рахунках 2 731 долар, та 2 807 822 гривні. Готівкою у нього є понад 3,5 млн доларів та 12 000 000 гривень.

Перша поява у міськраді та присвоєння звання "Почесного громадянина Чернігова"

Вперше після звільнення з посади міського голови Владислав Атрошенко прийшов до міськради 29 вересня 2023 року. Тоді 26 посмертних нагород вручили рідним загиблих захисників Чернігова під час оборони міста у лютому-березні 2022 року.

Атрошенко тоді вручав нагороди разом із виконувачем обов'язків міського голови Олександром Ломаком.

В якому статусі прийшов і на чиє запрошення, відповів тоді так:

"Я перебуваю у міській раді вперше з дня відсторонення, з нагоди сумного дуже свята Дня захисника і захисниці на запрошення виконувача обов'язки міського голови Олександра Ломака".

Також 1 листопада 2023 року депутати Чернігівської міськради присвоїли Владиславу Атрошенку звання "Почесного громадянина Чернігова". Як повідомляла тоді кореспондентка Суспільного, питання про присвоєння п'ятьох аналогічних звань включили до порядку денного у день сесії. Одним питанням депутати голосували за присвоєння почесного звання і Атрошенку, і бійцям 1-ї танкової бригади Артуру Олефіренку та Миколі Стефураку, а також старшому сержанту ЗСУ Олексію Приходьку та завідувачу ортопедичного відділення КНП "Чернігівська міська лікарня № 2" Володимиру Фризу.

Частина депутатів пропонувала голосувати за кандидатуру Атрошенка окремо, але цю пропозицію не підтримали.

Олександр Гашпар питав тоді у в.о. міського голови Олександра Ломака, чи не є таке голосування конфліктом інтересів, якщо за нього голосують депутати "Рідного дому". Ломако тоді відмовився коментувати це, але пізніше в інтерв'ю Суспільному він відповів на це питання так:

"Я не вважаю це питання конфліктом інтересів. Я вважаю це підтримкою з боку громади міста в умовах, коли центральна влада несправедливо розправилася з міським головою. Це підтримка і повага за те, що було зроблено, особливо в контексті сьогоднішніх умов".

Також Ломако пізніше зазначив, що Атрошенко вирішив відмовитися від грошової винагороди в розмірі 10 мінімальних заробітних плат (67 тисяч гривень, — ред.), яка надається разом з присвоєнням звання "Почесний громадянин Чернігова".

Присвоєння собі звання "Почесний громадянин Чернігова" Атрошенко прокоментував так:

"Дякую депутатам Чернігівської міської ради за їх позицію, щодо присвоєння мені звання "Почесний громадянин міста Чернігів". Сподіваюсь, що позиція депутатів віддзеркалює позицію громади нашого міста. Щиро вважаю, що це спільна відзнака всіх чернігівців, які повірили, що Чернігів має перспективи розвитку, працювали і працюють на місто, створюючи робочі місця, і сплачуючи податки, і захищали, і захищають місто, і Україну в часи ворожої навали", — сказав Атрошенко.

Чи повернеться Атрошенко на свою посаду після заборони

За словами юридичного радника громадянської мережі "ОПОРА" Павла Романюка, "відновити" повноваження Атрошенко зможе тільки перемігши на наступних місцевих виборах. До них повноваження міського голови виконуватиме секретар міської ради.

Павло Романюк. ФОТО: Twitter

"Наголошу, що під час воєнного стану вибори не відбуваються, а після припинення чи скасування воєнного стану відповідні вибори можуть бути призначені чи проголошені не раніше ніж через місяць".

Також цю інформацію підтвердив й Олександр Ломако на одному із засідань виконкому.

"На жаль, засмучу чернігівців: не повернеться через рік міський голова. Він повернеться тільки в результаті виборів. Коли вони будуть – сказати важко. Я колись на одній нараді обіцяв, що Владислав Анатолійович повернеться і надере зад усім, хто знущається з Чернігова, на жаль, це станеться трошки пізніше – тоді, коли будуть вибори. Тільки в результаті виборів зможе повернутися міський голова", — сказав Ломако.

Крім того, Олександр Гашпар каже, що після рішення Львівського апеляційного суду Атрошенко потрапив до реєстру осіб, які вчинили правопорушення пов’язані з корупцією. Запис у цьому реєстрі не має строків, і це стає перепоною, якщо він претендуватиме на посаду в держслужбі.

"Насправді він не зможе стати міністром, або прем'єр-міністром, головою якогось комітету державного чи національного агентства. На виборні посаді він може претендувати, але на державну службу — ні".

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.