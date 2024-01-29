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Житло за державною програмою: як ветеранам отримати квартиру у Запоріжжі
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Житло за державною програмою: як ветеранам отримати квартиру у Запоріжжі

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В Україні діє житлова програма для військовослужбовців, згідно з якою квартира або будинок надається державою безплатно або з доплатою. У Запорізькій області за державною програмою “Забезпечення житлом” придбали квартири для 40 родин ветеранів, ще 41 родина – перебуває в черзі.

Ветеран російсько-української війни Микола Трегубенко став на захист країни у 2014 році. Через чотири роки чоловік оформив необхідні документи та став у чергу на отримання квартири у Запоріжжі в рамках державної житлової програми для військовослужбовців. У квартирі, яку чекав 5 років, ветеран війни поступово облаштовує, купляє меблі та техніку.

житло для військових, як отримати квартиру для ЗСУ
Микола Трегубенко, ветеран війни. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Я дізнався про цей закон у 18-му році, він був прийнятий 18 квітня. Восени я написав, зібрав документи відповідні та віддав туди, у 2018 році, в листопаді. Ну, що на чергу став. А чого так довго? Гроші не приходили. Або приходить на Запоріжжя, дві-три людини".

Микола Трегубенко переселенець з Новоазовська, Донецької області. Чоловік долучився до лав Сил оборони, коли йому виповнилось 60. Розповідає, відтоді й до літа 2023 боронив кордони країни у складі різних добровольчих підрозділів.

Житло за державною програмою: як ветеранам російсько-української війни отримати квартиру у Запоріжжі
Микола Трегубенко, ветеран війни. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Я ж поїхав одразу на “Айдар”. Восени в 2014. Потім повернувся, в Правий сектор пішов, потім на Чонгар поїхав чергував. Потім звідти приїхав, поїхав в Широкине".

Що відомо про державну програму “Забезпечення житлом” для військовослужбовців

За словами міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, отримати допомогу можуть ветерани першої або другої групи інвалідності, переселенці та родини загиблих захисників. Окрім того, придбати квартиру можна не тільки за місцем реєстрації, а по всій території країни.

Житло за державною програмою: як ветеранам російсько-української війни отримати квартиру у Запоріжжі
Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Це дуже прозора процедура: область формує чергу, подає нам цю чергу, кількість людей, ми розраховуємо бюджет, і відповідно, до тої формули, яка є і тої площі, на яку претендує родина, люди відкривають рахунок в банку, і туди адресно перераховується кошти. І протягом року людина має купити собі квартиру".

Грошова компенсація за житло для ветеранів війни: як отримати

Детальніше про порядок виплати такої грошової компенсації для ветеранів війни йдеться у Постанові КМУ від 18 квітня 2018 р. N 280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

Консультації щодо того, які документи потрібні та з чого починати можна отримати у ЦНАП.

Більше про те які послуги надає ЦНАП ветеранам війни читайте за посиланням.

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