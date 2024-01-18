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Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
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Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому

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Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін, фото: Володимир Шевчук / Суспільне

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що безпілотник, який у ніч на 18 січня вразив ціль в російському Санкт-Петербурзі, був українського виробництва.

Про це посадовець повідомив на полях економічного форуму в Давосі.

"Ми здатні виробити щось, що коштуватиме від 350 доларів за штуку, і щось, що полетить цієї ночі до Санкт-Петербурга. Це виготовлено в Україні", — сказав Камишін.

Очільник Мінстратегпрому також зазначив: "Так, цієї ночі ми влучили у ціль, і ця штука пролетіла рівно 1 250 кілометрів".

Раніше джерела Суспільного в спецслужбах розповіли, що Головне управління розвідки Міноборони за допомогою дронів 18 січня атакувало об'єкти у Ленінградській області РФ.

Перед цим російський Telegram-канал "База" писав, що українські військові намагалися вдарити безпілотниками по морському порту в Ленінградській області. Дрони пролетіли через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області.

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