Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що держави Заходу звертаються до України з пропозиціями співпраці у сфері виробництва безпілотників.

Про це посадовець повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Те, що стосується БПЛА. Україна перебуває точно в першій трійці держав світу, які виробляють ці засоби, та виробляє вже настільки сучасні, що нині наші партнери звертаються до нас. Вони вивчають ту техніку, яку виробляють наші приватні компанії", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО вказав, що саме приватні компанії дуже швидко перелаштовуються на військові рейки та виробляють дрони для ЗСУ.

"Велику кількість постачань, які йдуть до Міністерства оборони, роблять саме приватні компанії", — підкреслив посадовець.

Данілов також додав, що першою державою, яка дала "зелене світло" спільній роботі у військово-промисловому комплексі, стала Британія.

"Не всі ще зрозуміли, наскільки важливий та історичний документ був підписаний між державами", — підсумував секретар РНБО.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін у інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.