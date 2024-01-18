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США запровадили санкції проти еміратської компанії за перевезення російської нафти
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США запровадили санкції проти еміратської компанії за перевезення російської нафти

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США запровадили санкції проти еміратської компанії за перевезення російської нафти
Нафтовий танкер HS Atlantica компанії Hennesea. Фото: Vesselfinder

Сполучені Штати запровадили санкції проти судноплавної компанії Hennesea за порушення граничної ціни на російську нафту.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що компанія базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, а одне з суден Hennesea — HS Atlantica — перевозило продукцію за ціною, вищою ніж 60 доларів за барель, використовуючи американського постачальника послуг.

За інформацією Мінфіну США, Hennesea є кінцевим власником 18 суден. Компанія була заснована наприкінці 2022 року. Фірма придбала старі танкери, що перевозять російську сиру нафту та нафтопродукти, і ці танкери неодноразово заходили в порти РФ.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринках зросли ціни на нафту.

На початку липня країни "Групи семи" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня ЄС затвердив 8-й пакет антиросійських санкцій, який зокрема закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мали набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.

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