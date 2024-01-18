До лікарні госпіталізували вісьмох вихованців Київського спортивного ліцею-інтернату. В сімох вже підтвердили COVID-19.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я КМДА.

Діти перебувають у міській інфекційній лікарні під наглядом медиків. Наразі їхній стан середньої важкості. Вік пацієнтів — від 13 до 16 років.

"ВООЗ закликає продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження на гострі респіраторні захворювання", — йдеться в повідомленні

Містян просять бути уважними до свого здоров'я, залишатися вдома при перших симптомах та одразу звертатися до лікарів.

Протягом минулого тижня кількість хворих школярів зросла на 10%.