НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Миколаєві планують перейменувати понад 200 топонімів: які виклики постали перед комісією
ДЕКОМУНІЗАЦІЯІСТОРІЯМІСЦЕВА ВЛАДАКУЛЬТУРАРегіони

У Миколаєві планують перейменувати понад 200 топонімів: які виклики постали перед комісією

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Топонімічна комісія пропонує перейменувати понад 200 об’єктів у Миколаєві, відповідно до законів про деколонізацію та декомунізацію. Ще близько десяти топонімів мають обговорити на засіданні 24-го січня.

Про це кореспондентам Суспільного розповіли керівники комісії.

Голова топонімічної комісії Олександр Тригуб говорить, що під час роботи комісії виникали суперечливі питання. Для деяких вулиць було по кілька пропозицій для увічнення видатних містян.

"Навколо комісії дуже великий ажіотаж. І не всі згодні з тими пропозиціями, які робить комісія, точніше зробила комісія. Але не треба забувати, що комісія – це дорадчий орган, вона не приймає остаточне рішення", — каже Олександр Тригуб.

топоніми
Вулиці Плеханівська в Миколаєві. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Комісія ще має розглянути низку заяв від колективів та містян – зокрема і про розпуск комісії, та затвердити остаточний перелік пропозицій щодо перейменування близько 250-и топонімів.

топоніми
Голова топонімічної комісії Олександр Тригуб. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Голова топонімічної комісії додає, що серед декабристів було багато українців і вони за законом не підлягають перейменуванню. Щодо підсумків роботи, каже, що терміни на перейменування міських топонімів вже фактично прострочені.

"Особисто моя думка: і комісія теж відіграла свою негативну роль, тому що дуже часто у комісії не було кворуму, практично кожне друге засідання комісія не мала кворуму. Не маючи кворуму, ми не можемо затверджувати ті, чи інші рішення", — зазначає Тригуб.

топоніми
Вулиця Потьомкінська. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Заступник голови топонімічної комісії Євген Гомонюк говорить, що викликали суперечки об’єкти, пов’язані з людьми, які вважаються засновниками Миколаєва.

"Тому, що всі звикли до Фалєєва, усі звикли до Потьомкіна. Ще не всі усвідомлюють, що декабристи – це явище не є українське, воно більш імперське і більш російське, хоча тут теж жили декабристи", — говорить Євген Гомонюк.

топоніми
Заступник голови топонімічної комісії Євген Гомонюк. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

24-го січня 2024 року топонімічна комісія має зібратися на останнє засідання.

Український інститут національної пам’яті зазначив на сайті до 27 січня 2024 року рішення про перейменування має схвалити міська рада, далі ці повноваження переходять до міського голови або – після 27 квітня – до начальника обласної військової адміністрації.

Що відомо про перейменування вулиць Миколаєва

  • Вулиця Московська в місті остаточно отримала назву Маріупольська. Відповідне рішення депутати міськради ухвалили під час засідання 28 липня 2022 року
  • За словами Олександра Сєнкевича, у Миколаєві варто відновити роботу комісії з перейменування топонімів, адже в місті залишилися назви вулиць, які належать до радянської історії або пов’язані з РФ: вулиці Пушкінська, Гвардійська, 295-ї стрілкової дивізії тощо.
  • Депутати Миколаївської міської ради затвердили склад "Комісії з питань перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території міста". До складу включили ім’я генерала Дмитра Марченка — з приміткою "за згоди".
  • Три депутатські комісії Миколаївської міської ради станом на 10 квітня 2023 року погодили проєкт положення щодо "Перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території міста". Головна відмінність нового документу від положення, що діяло з 2015 року — чітко прописаний механізм створення топонімічної комісії.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
У Луцькій громаді пропонують перейменувати ще 13 вулиць. Які саме
У Луцькій громаді пропонують перейменувати ще 13 вулиць. Які саме
Декомунізація на Івано-Франківщині. У Коломийській громаді перейменували 12 вулиць і сквер
Декомунізація на Івано-Франківщині. У Коломийській громаді перейменували 12 вулиць і сквер
З Тарутине на Бессарабське: на Одещині перейменують чотири населені пункти
З Тарутине на Бессарабське: на Одещині перейменують чотири населені пункти
Синельникове, перейменування
Місто Синельникове на Дніпропетровщині планують перейменувати: що кажуть місцеві жителі
На початок