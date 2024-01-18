Топонімічна комісія пропонує перейменувати понад 200 об’єктів у Миколаєві, відповідно до законів про деколонізацію та декомунізацію. Ще близько десяти топонімів мають обговорити на засіданні 24-го січня.

Про це кореспондентам Суспільного розповіли керівники комісії.

Голова топонімічної комісії Олександр Тригуб говорить, що під час роботи комісії виникали суперечливі питання. Для деяких вулиць було по кілька пропозицій для увічнення видатних містян.

"Навколо комісії дуже великий ажіотаж. І не всі згодні з тими пропозиціями, які робить комісія, точніше зробила комісія. Але не треба забувати, що комісія – це дорадчий орган, вона не приймає остаточне рішення", — каже Олександр Тригуб.

Вулиці Плеханівська в Миколаєві. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Комісія ще має розглянути низку заяв від колективів та містян – зокрема і про розпуск комісії, та затвердити остаточний перелік пропозицій щодо перейменування близько 250-и топонімів.

Голова топонімічної комісії Олександр Тригуб. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Голова топонімічної комісії додає, що серед декабристів було багато українців і вони за законом не підлягають перейменуванню. Щодо підсумків роботи, каже, що терміни на перейменування міських топонімів вже фактично прострочені.

"Особисто моя думка: і комісія теж відіграла свою негативну роль, тому що дуже часто у комісії не було кворуму, практично кожне друге засідання комісія не мала кворуму. Не маючи кворуму, ми не можемо затверджувати ті, чи інші рішення", — зазначає Тригуб.

Вулиця Потьомкінська. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Заступник голови топонімічної комісії Євген Гомонюк говорить, що викликали суперечки об’єкти, пов’язані з людьми, які вважаються засновниками Миколаєва.

"Тому, що всі звикли до Фалєєва, усі звикли до Потьомкіна. Ще не всі усвідомлюють, що декабристи – це явище не є українське, воно більш імперське і більш російське, хоча тут теж жили декабристи", — говорить Євген Гомонюк.

Заступник голови топонімічної комісії Євген Гомонюк. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

24-го січня 2024 року топонімічна комісія має зібратися на останнє засідання.

Український інститут національної пам’яті зазначив на сайті до 27 січня 2024 року рішення про перейменування має схвалити міська рада, далі ці повноваження переходять до міського голови або – після 27 квітня – до начальника обласної військової адміністрації.

Що відомо про перейменування вулиць Миколаєва

Вулиця Московська в місті остаточно отримала назву Маріупольська. Відповідне рішення депутати міськради ухвалили під час засідання 28 липня 2022 року

За словами Олександра Сєнкевича, у Миколаєві варто відновити роботу комісії з перейменування топонімів, адже в місті залишилися назви вулиць, які належать до радянської історії або пов’язані з РФ: вулиці Пушкінська, Гвардійська, 295-ї стрілкової дивізії тощо.

Депутати Миколаївської міської ради затвердили склад "Комісії з питань перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території міста". До складу включили ім’я генерала Дмитра Марченка — з приміткою "за згоди".

Три депутатські комісії Миколаївської міської ради станом на 10 квітня 2023 року погодили проєкт положення щодо "Перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території міста". Головна відмінність нового документу від положення, що діяло з 2015 року — чітко прописаний механізм створення топонімічної комісії.

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