Американець Спенсер разом із волонтерами фонду "4UA" 17-го січня привіз гуманітарну допомогу до евакуаційного центру на Миколаївщині. Іноземець вдруге відвідує Україну з гуманітарною місією за програмою "Донат тур".

Про допомогу миколаївцям донатор зі США розповів Суспільному.

Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв Вони борються настільки сильно, наскільки можливо і я думаю, найменше, що ми можемо зробити — допомогти їм та стати поруч. Америнський донатор Спенсер

Під час другого візиту на Миколаївщину Спенсер привіз їжу, одяг та іншу допомогу переселенцям. Чоловік каже, вражений силою українців.

"Для мене це честь приїхати сюди та допомагати у той спосіб, у який я можу, і я запрошую інших американців та людей по всьому світу — приїжджайте в це прекрасне місце, в цю чудову країну, щоб зустріти ще більше чудових людей, і робіть що можете, щоб допомогти їм", — розповідає Спенсер.

Спенсер з дітьми-переселенцями. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Це мій другий візит в Україну, я вже був і повернувся, настільки мені сподобалося тут і настільки ця країна мене надихнула в перший мій візит.

Волонтери фонду "4UA" організували для іноземців тури з гуманітарними місіями, розповідає волонтерка Діана Власенко.

"Донат тури ми почали організовувати ще з осені 2023 року. Ідея виникла неочікувано, ми вирішили організувати проєкт, який дозволить іноземним туристам приїжджати в Миколаївську, Херсонську області й бачити все, що зробила Росія з нашою землею своїми очима. Вони приїжджають виключно з гуманітарною місією, вони на декілька днів стоїть нашими волонтерами, вони донатять, ми на ці гроші куруємо гуманітарку", — говорить Діана Власенко.

Мешканці евакуаційного центру під час отримання гуманітарної допомоги. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

До благодійної поїздки долучилися інші міжнародні та українські фонди, які надали одяг, засоби гігієни та продукти.

"Ми привезли хімію, привезли продукти, речі, дуже багато для діток памперсів, дитячого харчування, іграшок, солодощів. Ми відпрацювали комплексно, тут представлено дуже багато донатерів", — розповіла волонтерка фонду "4UA" Алла Кравчук.

Діти з отриманими іграшками від волонтерів. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Загалом у Миколаївському евакуаційному центрі проживають 240 переселенців, серед них 105 дітей.

Хлопчик-переселенець. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Майже два роки в закладі проживає переселенка з Херсона Анна.

"З дітками тут, троє дітей та чоловік. Умови добрі, тут все є, кімнатка маленька, але нічого страшного. Усе є і годують нас, допомагають нам, от гуманітарну допомогу дають. Якби там було б тихо, спокійно, ми б повернулися, а так заради дітей ми тут", — каже Анна.

Переселенка Анна. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

У квітні 2023 року до евакуаційного центру приїхала Ольга з двома онуками. Говорить, проживають та харчуються тут безкоштовно. Усе необхідне отримують від волонтерів.

"Мати онуків загинула, а ми з дідусем взяли опіку над двома дітками. Ще в 2020 році, у них ні мами, ні тата немає, вони в мене повністю сироти. Тому дякуємо, що тут нас прихистили. Діткам привозять цукерки, іграшки", — говорить жінка.

Ольга живе в евакуаційному центрі разом із двоми онуками. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

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