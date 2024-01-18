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Російських дронів-камікадзе на Лиманському фронті стало чи не вдвічі більше — речник Сухопутних військ
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Російських дронів-камікадзе на Лиманському фронті стало чи не вдвічі більше — речник Сухопутних військ

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Російських дронів-камікадзе на Лиманському фронті стало чи не вдвічі більше — речник Сухопутних військ
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Лиманському напрямку фронту окупаційна армія майже вдвічі збільшила кількість дронів-камікадзе, які застосовують для підтримки піхоти під час штурмів. Попри це українські військові знищили майже 200 окупантів та шість танків.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

На Куп'янському і Лиманському напрямках за минулу добу Сили оборони відбили 27 штурмів окупантів: з них 6 — на Куп'янському, інші — на Лиманському, розказав речник. Армія РФ завдала 4 авіаційних удари, застосувала 54 дрони-камікадзе та завдала 128 ударів з артилерії та мінометів, додав він.

"Ця кількість дронів, вона є досить невластивою для цієї ділянки фронту, раніше було застосування близько 30 дронів. Бачимо, все ж таки для підтримки свої наступальних дій цей боєприпас активно почали застосовувати росіяни", — розповів Володимир Фітьо.

Українські військові знищили 196 окупантів та 79 одиниць військової техніки, зокрема, шість танків, 10 БМП, МТ-ЛББагатоцільовий броньований транспортер та два БТР.

На Бахмутському напрямку російські окупанти завдали 523 обстріли з артилерії та застосували 30 дронів-камікадзе, розказав Фітьо.

За його даними, українські військові на цій ділянці фронту знищили 118 окупантів, декількох полонили. Також уразили 57 одиниць техніки, зокрема 9 БМП та декілька гармат і один пункт управління БпЛА.

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