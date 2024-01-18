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Європарламент закликав позбавити Угорщину права голосу в блоці
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Європарламент закликав позбавити Угорщину права голосу в блоці

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Європарламент закликав позбавити Угорщину права голосу в блоці
Пленарне засідання Європейського парламенту. Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський парламент підтримав заклик покарати прем'єра Угорщини Віктора Орбана за шкоду, заподіяну демократії, зробивши ще крок до призупинення права Будапешта голосувати у блоці.

Про це повідомило агентство Reuters.

Як зазначається, 345 депутатів виступили "за" резолюцію, яка засуджує "навмисні, безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основоположних цінностей ЄС".

Рішення також засуджує Орбана за те, що у грудні 2023 року він наклав вето на надання більшої фінансової допомоги Україні від Євросоюзу.

Окрім цього, Європейський парламент закликав Раду ЄС активізувати сьому статтю, яка може призвести до втрати голосу Угорщини в Євросоюзі.

У межах ухваленої резолюції проведуть розслідування, щоб визначити, чи подавати судовий позов, аби скасувати рішення Європейської комісії про часткове розблокування коштів для угорського уряду.

На тлі цих подій євродепутати сумніваються, що Угорщина зможе ефективно виконувати обов'язки під час головування в Раді ЄС з липня по грудень.

Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Відносини між Україною та Угорщиною залишалися напруженими через позицію угорського уряду стосовно санкцій ЄС проти РФ. Зокрема країна не підтримувала обмеження проти російського нафтового і газового сектору.

У червні 2022 року старший радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що ЄС має припинити запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну і натомість домагатися припинення вогню та початку переговорів.

За даними угорських ЗМІ, 21 вересня 2022 року на закритій зустрічі із законодавцями Орбан заявив, що ЄС повинен скасувати свої санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям, ніж Росії. Також Угорщина тривалий час виступала проти надання Україні 18 мільярдів фінансування від ЄС.

18 листопада 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Євросоюзу і закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження.

При цьому, за даними соціологічного інституту Publicus, в Угорщині зростає невдоволення проросійським курсом уряду Орбана.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ставлення Угорщини до України лишиться незмінним, допоки прем'єром залишається Обран.

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