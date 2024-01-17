Будапешт дав зрозуміти Європейському Союзу, що готовий зняти своє вето щодо фінансування України. За словами кількох європейських дипломатів і чиновників, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наближається до компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку. При цьому угода, ймовірно, не буде відповідати вимогам, які він висунув після невдалого саміту минулого місяця.

Про це пише видання Politico.

У грудні Орбан заблокував чотирирічний пакет фінансування України на суму 50 мільярдів євро, нагадує видання. Він зміг це зробити, оскільки ухвалення допомоги потребувало одностайної підтримки 27 урядів ЄС.

Відтоді іде пошук рішення, як домовитися про фінансування допомоги, коли Орбан та інші лідери країн ЄС зустрінуться в Брюсселі 1 лютого.

За словами дипломатів і чиновників, які розмовляли з Politico на умовах анонімності через делікатний характер переговорів, хоча досі немає згоди, які поступки запропонувати Угорщин і що вона може прийняти, ЄС впевнений, що угода може бути укладена протягом наступних кількох тижнів.

"Грудневий саміт став тривожним дзвінком, — сказав один дипломат ЄС. — Кілька лідерів зрозуміли, що насправді має на увазі (Орбан — ред)".

Однією з причин цього є переконання у брюссельських колах, що угорський прем'єр-міністр вичерпав усі можливості, коли йдеться про утримання ЄС у заручниках, пише видання.

Зазначається, що Орбан часто намагався поставити підтримку ЄС в залежність від розморожування блоком грошей, утримуваних через нехтування Угорщиною демократичними принципами. У грудні Єврокомісія розморозила 10,2 мільярда євро, після чого Орбан схвалив початок переговорів про вступ з Україною.

Але Комісія встановила високу планку для будь-яких подальших грошових коштів, сигналізуючи, що Угорщині доведеться пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе отримати свою частку коштів із загального фонду, призначеного для допомоги країнам у відновленні після економічного шоку, спричиненого пандемією.

Politico додає, що хоча в Брюсселі спостерігалася певна готовність запропонувати Орбану окремі поступки задля досягнення угоди, більшість національних столиць відкинули спробу Угорщини розбити фінансування України на річні транші, які потребували б одностайного схвалення щороку. На практиці це дало б Орбану право блокувати фінансування України з боку ЄС щороку — або ж вимагати від Брюсселя поступок в обмін на зняття вето.

"Дуже малоймовірно, що держави-члени приймуть рішення, яке дасть Угорщині можливість регулярного шантажу", — сказав другий дипломат ЄС.

Ще одна ідея, яка обговорюється, щоб підсолодити пігулку для Орбана, передбачає середньостроковий перегляд фінансування у 2025 році. Але цей варіант, який Угорщина запропонувала кілька місяців тому, також вважається неприйнятним серед найсильніших прихильників Києва.

"Це створить хаос, якщо через 12 місяців ми знову зустрінемося і вирішимо одностайно, чи буде продовжено фінансування України", — сказав один із урядовців.

Вони зазначили, що це суперечить логіці семирічного бюджету ЄС, який має на меті забезпечити стабільність і передбачуваність.

Представник ЄС зазначив, що потенційний компроміс може полягати в тому, що виконавча влада ЄС відшкодує Угорщині витрати на виплату відсоткових ставок за кредитами, отриманими після пандемії.

Як пише видання, Комісія також розглядає можливість запровадження "екстреного гальма", яке дозволило б будь-якій країні, що заперечує проти фінансування України, затримати виплати і відкласти обговорення на саміті лідерів ЄС. Але цей варіант не дозволить жодній країні-члену ЄС накласти вето на виплати.

“Консенсус полягає в тому, що будь-який остаточний компроміс повинен включати певні поступки Угорщині — достатні для того, щоб Орбан міг заявити про перемогу на батьківщині”, — йдеться у статті.

"У грудні він заявив, що жодні гроші з бюджету ЄС не підуть в Україну. Якщо це станеться, як він може сказати, що це перемога?" — зазначив перший дипломат ЄС.

Два дипломати зазначили, що друге вето на фінансування України спонукатиме столиці ЄС закликати до так званої процедури статті 7, щоб призупинити право голосу Угорщини в Європейській Раді.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головні радники Орбана все ще намагаються знайти компроміс, тоді як потреба України у фінансуванні стає все більш відчайдушною, пише видання.

У четвер, 18 січня, Європейський парламент хоче ухвалити резолюцію, яка позбавить Угорщину права голосу щодо ухвалення подальших рішень, зокрема, допомоги Україні.

Політика Угорщини щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від Євросоюзу. Про це він повідомив на платформі Х після першого дня саміту ЄС у Брюсселі.

Після того, як Угорщина зірвала угоду Європейського Союзу про виділення Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС, лідери ЄС вирішили повернутися до обговорення цього питання в січні, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ у ЄС. Відповідне рішення було погоджене у Брюсселі під час саміту Євросоюзу. До цього Віктор Орбан казав, що Угорщина не підтримує Україну зі вступом ві ЄС і під час засідання покинув засідання.

Часто Угорщина виступає проти запровадження європейських санкцій проти Росії.