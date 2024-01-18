Поліцейські Дніпра встановили жінку, підозрювану в тому, що з фейкової сторінки в соцмережі ошукала чоловіка на понад 230 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній поліції.

За даними з поліції, у квітні 2022 року 28-річна жінка з Дніпропетровщини створила акаунт у соціальній мережі та заповнила його фотографіями іншої особи.

Під чужим іменем підозрювана познайомилася з 21-річним чоловіком та стала з ними спілкуватися, а через деякий час звернулась з проханням допомогти їй грошима на лікування. Не сумніваючись в її щирості, потерпілий перерахував 236 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що підозрювана також ошукала і матір чоловіка: видурила майже 60 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру за частиною 3 статі 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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