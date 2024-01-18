НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Познайомилася в соцмережі й видурила понад 200 тисяч гривень. На Дніпропетровщині жінку підозрюють у шахрайстві
КРИМІНАЛПОЛІЦІЯШахрайствоРегіони

Познайомилася в соцмережі й видурила понад 200 тисяч гривень. На Дніпропетровщині жінку підозрюють у шахрайстві

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Шахрай, кримінл, Дніпро
Шахрайство ілюстративне фото. Фото: ГУНП в Житомирській області

Поліцейські Дніпра встановили жінку, підозрювану в тому, що з фейкової сторінки в соцмережі ошукала чоловіка на понад 230 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній поліції.

За даними з поліції, у квітні 2022 року 28-річна жінка з Дніпропетровщини створила акаунт у соціальній мережі та заповнила його фотографіями іншої особи.

Під чужим іменем підозрювана познайомилася з 21-річним чоловіком та стала з ними спілкуватися, а через деякий час звернулась з проханням допомогти їй грошима на лікування. Не сумніваючись в її щирості, потерпілий перерахував 236 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що підозрювана також ошукала і матір чоловіка: видурила майже 60 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру за частиною 3 статі 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
наркотики, поліція, Кривий Ріг
На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркокартелю
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Переправляння ухилянтів, Дніпро
За 2 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон. У Дніпрі судитимуть трьох жінок
На початок