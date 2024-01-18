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У Сенаті допомогу Україні можуть розглянути наступного тижня — лідер республіканців
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У Сенаті допомогу Україні можуть розглянути наступного тижня — лідер республіканців

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У Сенаті допомогу Україні можуть розглянути наступного тижня — лідер республіканців
Сенат США. Фото: АР

Американський законодавець від Республіканської партії Мітч Макконнелл заявив, що Сенат може розглянути фінансування допомоги України від США наступного тижня.

Про це політик сказав під час спілкування з журналістами, передає The Hill.

За словами Макконнелла, порядок денний у Сенаті контролює більшість демократів, але він упевнений, що учасники переговорів опублікують угоду стосовно безпеки кордонів за кілька днів.

"Я припускаю, що ми, найімовірніше, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня. Ми сподіваємося отримати пакет заходів, що заслуговують на довіру, щодо кордону", — зазначив республіканець.

Політик вказав, що не знає, яким буде результат у Палаті представників, що ухвалює остаточне рішення після рішення Сенату.

"Ми працюємо над тим, щоб отримати пакет, який заслуговуватиме на довіру і стосується питань нацбезпеки та безпеки кордонів", — додав Макконнелл.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.

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