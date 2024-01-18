Дівчата-підлітки Львівщини зможуть безкоштовно отримати вакцину від вірусу папіломи людини, який може призвести до раку шийки матки. Для дорослих жінок вакцинація платна.

Про це під час брифінгу повідомила керівниця обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Літвінська.

За словами керівника Львівського регіонального онкологічного лікувально-діагностичного центру Олега Дуди, за останні декілька років почастішали випадки виявлення раку шийки матки серед пацієнток Львівщини.

"Взято на облік 202 пацієнтки нових випадків раку шийки матки. З них 135 – у першій і другій стадії, це раннє виявлення. І 55 – у третій і четвертій, на жаль, це занедбані випадки й вони склали 28%. Якщо порівняти цю цифру з доковідним періодом, з 2019 роком, ця цифра була 15%", — каже Олег Дуда.

За його словами, такі випадки також лікуються, але складніше.

"За кошти обласного бюджету, який сьогодні виділив 1,3 млн грн на вакцинацію дівчаток, дівчатка віком від 9 до 18 років можуть отримати безкоштовно вакцинацію на базі Західноукраїнського дитячого медцентру", — розповіла керівниця обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Літвінська.