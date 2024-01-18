Прокурор у ході дебатів у Московському міському суді попросив засудити колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років та 11 місяців колонії загального режиму у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності.

Про це повідомляють "РИА Новости" із посиланням на адвоката Ігоря Гіркіна.

Судові дебати у справі Гіркіна відбувались у закритому режимі. Максимальне покарання за звинуваченнями Гіркіна передбачає п'ять років позбавлення волі.

Що відомо про арешт Гіркіна (Стрєлкова)

21 липня 2023 року у Росії правоохоронці затримали колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер". В той же день Міщанський суд Москви відправив Гіркіна під варту на два місяці, до 18 вересня 2023 року. Наразі Ігор Гіркін перебуває у СІЗО "Лєфортово" у Москві.

29 серпня Московський міський суд визнав законним арешт ексватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) у справі про заклики до екстремістської діяльності.

12 вересня 2023 року Міщанський районний суд Москви продовжив арешт Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до 18 грудня 2023 року.

Що відомо про Ігоря Гіркіна

Ігор Гіркін (Стрєлков) — російський військовий, блогер, відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування "Народне ополчення Донбасу". Був першим "міністром оборони" "ДНР". Керував облогою Слов’янська у 2014 році. Один із чотирьох обвинувачених у справі рейсу MH17.

17 липня 2014 року в небі над Донеччиною збили літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував пасажирський рейс із Амстердама до Куала-Лумпура. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

Слідство з’ясувало, що ракету пустили з російського ракетно-зенітного комплексу "Бук" і відповідальною за трагедію є Росія. Справу про авіакатастрофу розглядав нідерландський суд.

17 листопада 2022 року суд в Гаазі визнав Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збитті Боїнга рейсу MH17 на Донбасі та вбивстві 298 людей. Четвертого підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали. Першим трьом суд призначив довічне ув'язнення.

Керівниця спільної слідчої групи у справі MH17 Дігна ван Бутцелар повідомила Суспільному, що у 2023 році, ймовірно, навесні, міжнародний суд оголосить нові результати розслідування у справі про збиття літака MH17.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що виплатить 100 тисяч доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Водночас українські волонтери, спортсмени, чиновники зібрали 50 тис. доларів в "призових" за полоненого воєнного злочинця.

Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також чоловік оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

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У серпні 2022 року з'явилася інформація, що колишнього "міністра оборони" "ДНР" Ігоря Гіркіна нібито затримали в окупованому Криму, коли він намагався потрапити на фронт у Херсонській області. У жовтні російські "воєнні кореспонденти" повідомили, що Гіркін вирушає на війну в Україну. Згодом дружина Ігоря Гіркіна оприлюднила його фотографію у військовій формі, також натякнувши, що він вирушив на війну.

Ігор Стрєлков на особистих сторінках у соцмережах критикував політику Кремля щодо України, вважаючи її надто "м'якою".