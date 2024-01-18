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Ризик перегріву економіки РФ через війну проти України залишається ймовірним — британська розвідка
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Ризик перегріву економіки РФ через війну проти України залишається ймовірним — британська розвідка

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Ризик перегріву економіки РФ через війну проти України залишається ймовірним — британська розвідка
Президент РФ Володимир Путін, фото архівне: Getty Images

Повномасштабна війна РФ проти України негативно впливає на російську економіку. Імпорт зростає швидше, ніж експорт, що сприяє знеціненню рубля та є рушійною силою інфляції.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки у соціальній мережі X.

"Оскільки РФ нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним", — мовиться у повідомленні.

Відомство зазначило, що центральний банк Росії підвищив свою відсоткову ставку на 1% до нової базової ставки 16%, що стало вже п'ятим підвищенням з моменту початку нинішнього циклу підвищень у липні 2023 року, коли базову ставку встановили на рівні 6,5%.

Як вказали у міністерстві, інфляція у РФ продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року, піднявшись до 7,5% у річному обчисленні в листопаді порівняно з 6,7% у жовтні.

Водночас загальна інфляція на 2023 рік, за оцінками російської служби статистики, оцінюється в 7,4%, що майже вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку.

Раніше Financial Times писала, що у Мінфіні США дійшли висновку, що війна РФ проти України завдає шкоди російській економіці, підвищуючи внутрішні споживчі ціни та змушуючи Кремль витрачати третину бюджету на оборону.

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