Під час пожежі у Єлизаветівці Покровського району загинула жінка. Жителі села самотужки загасили вогонь до приїзду рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

"17 січня о 08:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селі Єлизаветівка Покровського району. Під час проведення розвідки рятувальники в одній з кімнат будинку виявили тіло 85-річної власниці оселі" — йдеться у повідомленні.

Як розповів Суспільному Донбас речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін, жителі села самотужки загасили пожежу до приїзду рятувальників. Причини згоряння встановлюються.

Станіслав Балдін наголосив, що загасити підручними засобами, можливо лише невелику пожежу. Якщо вогонь охопив значні площі, то вогнегасниками приборкати полум'я не вдасться, і люди ризикують отримати травми та опіки, тому в цьому разі краще дочекатись приїзду рятувальників.

Телефонувати в разі пожежі потрібно за номером 101.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram