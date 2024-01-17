Нелегальні шахти на окупованій частині Донбасу призводять до зневоднення регіону, заявили у Східній правозахисній групі. За даними організації, наразі на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини налічується близько тисячі шахт-копанок.

За інформацією правозахисників, у 2023 році на окупованих Донеччині та Луганщині налічувалося понад 900 нелегальних копанок (з урахуванням покинутих).

"Коли запаси вугілля в копанках вичерпуються, їх просто кидають. Хоча відповідно до гірничої науки, їх потрібно "погасити", тобто засипати вироблений простір. Але для вугільних ділків це додаткові витрати", — повідомляють правозахисники.

Вони зазначили, що саме це призводить до висихання водойм у регіоні, в тому числі й ті, які використовують для забезпечення водою населених пунктів.

"За інформацією місцевих жителів окупованих Донеччини та Луганщини суттєво зменшується кількість водойм — річок, ставів та міліють водосховища. Це відбувається через порушення геологічного простору нелегальними шахтами та копанками. Тому проблема водопостачання в окупації є актуальною і тим, що через зростання кількості копанок водойми йдуть під землю та змішуються з шахтними водами", — розказали у Східній правозахисній групі.

"Але окупаційній владі вигідно зростання кількості копанок, тому що ще з 2014 року цей "бізнес" перебуває під контролем ФСБ", — зазначили правозахисники.

Також правозахисники мають дані, що у 2023 році на нелегальних шахтах та копанках на окупованих Донеччині та Луганщині загинули 64 людини. Серед загиблих не тільки робітники, але й люди, які спускаються у закинуті копанки, аби набрати вугілля для опалення житла. Таких випадків було 17 у 2023 році, за даними Східної правозахисної групи.

"Власники копанок часто приховують загибель шахтарів і просто викидають їх до занедбаних копанок та заперечують, що вони загинули саме на їхніх об'єктах. 2023 року на окупованих територіях Луганської та Донецької областей зафіксовано 47 випадків загибелі шахтарів", — розказали правозахисники.

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