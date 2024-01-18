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У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
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У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

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У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
Фото: Олександр Магула/Суспільне

У столиці Франції 18 січня відкрили Коаліцію артилерії для України. Міністерство оборони представляла делегація на чолі зі заступником очільника відомства Іваном Гаврилюком. Сам же глава МО Рустем Умєров приєднався до зустрічі онлайн.

Про це повідомили у Telegram-каналі Міноборони.

Як зазначається, візит міністра до Парижа перенесли через те, що він 17 січня був присутнім на Ставці верховного головнокомандувача.

"Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії Умєров бере дистанційно через відеозв'язок. Також зараз команди українського та французького оборонних відомств працюють над новою датою візиту", — вказали у МО.

Умєров під час вступного слова заявив, що зустріч є демонстрацією єдності.

"Посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб, щоб виграти цю війну. Вкрай важливо, щоб ми інвестували наші ресурси у виробництво більшої кількості артбоєприпасів", — наголосив міністр.

Посадовець підкреслив, що Україна вживає заходів, аби максимально збільшити своє внутрішнє виробництво озброєння.

"Реальність цієї війни така, що Росія значно перевершує нас у щоденних артилерійських атаках. На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили", — сказав Умєров.

Міністр пояснив, що дефіцит боєприпасів та снарядний голод — надзвичайно актуальна проблема, з якою зараз стикаються ЗСУ.

"Нам потрібно разом знайти спосіб вирішити цю проблему. Збільшення артилерійських можливостей України підвищить нашу безпеку. Нашу спільну безпеку. Це дасть нам набагато більше можливостей для стійкого прогресу на полі бою. І це наблизить нашу перемогу", — додав посадовець.

Що відомо про Коаліцію артилерії для України

Коаліцію артилерії для України очолюватимуть Франція та Сполучені Штати.

Метою коаліція є об'єднати зусилля держав-учасниць, аби допомогти України мати у короткостроковій та довгостроковій перспективі артилерійські сили, адаптовані до потреб контрнаступу та її армії майбутнього.

Учасницями наразі є 23 держав, а сам захід є частиною створеної на базі Контактної групи з питань оборони України "коаліції спроможностей".

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