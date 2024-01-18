У Донецької області 10-річна дівчинка отримала поранення, коли гралася вибухонебезпечним предметом. Його додому, за попередніми даними, приніс старший брат. Сталося це 16 січня 2024 року в Костянтинівці.

Про випадок повідомили у пресслужбі поліції Краматорська.

"За словами хлопчика, ВНП він знайшов на вулиці і приніс його додому. Родина мешкає у приватному секторі. Вибух стався в будинку. У дівчинки пошкодження стегна. Травми її життю не загрожують", — уточнила Суспільному Донбас речниця Краматорського районного управління поліції Марія Тюрина.

Вона також додала, що це перший випадок з початку 2024 року травмування у результаті необережного поводження з невідомими вибухонебезпечними предметами у Краматорському районі.

За по­пе­ред­ні­ми вис­новка­ми фа­хів­ців, у ру­ках дитини ви­бух­нув уніфікований модернізований запал ручної гранати. Правоохоронці встановлюють обставини події.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 ККУ "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

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