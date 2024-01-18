НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Гралася вибухонебезпечним предметом, який вибухнув. На Донеччині поранена 10-річна дівчинка: подробиці від поліції
ДІТИЗброяДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Гралася вибухонебезпечним предметом, який вибухнув. На Донеччині поранена 10-річна дівчинка: подробиці від поліції

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Гралася вибухонебезпечним предметом, який вибухнув. На Донеччині поранена 10-річна дівчинка: подробиці від поліції
Фото: ГУ ДСНС України

У Донецької області 10-річна дівчинка отримала поранення, коли гралася вибухонебезпечним предметом. Його додому, за попередніми даними, приніс старший брат. Сталося це 16 січня 2024 року в Костянтинівці.

Про випадок повідомили у пресслужбі поліції Краматорська.

"За словами хлопчика, ВНП він знайшов на вулиці і приніс його додому. Родина мешкає у приватному секторі. Вибух стався в будинку. У дівчинки пошкодження стегна. Травми її життю не загрожують", — уточнила Суспільному Донбас речниця Краматорського районного управління поліції Марія Тюрина.

Вона також додала, що це перший випадок з початку 2024 року травмування у результаті необережного поводження з невідомими вибухонебезпечними предметами у Краматорському районі.

За по­пе­ред­ні­ми вис­новка­ми фа­хів­ців, у ру­ках дитини ви­бух­нув уніфікований модернізований запал ручної гранати. Правоохоронці встановлюють обставини події.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 ККУ "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
На Закарпатті 23 школи забезпечують щоденне харчування учнів за підтримки ООН
На Закарпатті 23 школи забезпечують щоденне харчування учнів за підтримки ООН
коронавірус
У столиці госпіталізували дітей із спортивного ліцею-інтернату: що сталося
Чирлідерки
Команди з Тернопільщини готуються до замагань "Пліч-о-пліч"
Луцький ліцей № 15 огородили та перевірили вибухотехніки
12 повідомлень від початку тижня: вибухотехніки у Луцьку перевірили п'ять шкіл
На початок