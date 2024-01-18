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Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
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Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади

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У Селидівській громаді, що на Донеччині, комунальне підприємство "Комунальник" придбало нову дорожню техніку та сміттєвоз. Закупівлі завершили в грудні. Зараз техніка вже працює на дорогах міста. До цього доводилося наймати підрядників, адже своєї техніки для боротьби з негодою у підприємства не було.

Як розповів заступник начальника Селидівської МВА з питань житлово-комунального господарства Олександр Боярінцев, нову техніку для Селидового придбали за коштом бюджету.

Комунальна техніка Селидове Донецька область
Нова комунальна техніка, Селидове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Багато років у комунальному підприємстві "Комунальник" не оновлювався наш парк. Тобто була стара техніка. Комунальне підприємство не могло ефективно виконувати свої функції. Було прийнято рішення, були виділені кошти та закуплені три одиниці техніки. Це сміттєвоз, трактор "Mecolac" і це комбінована дорожня машина — самоскид", — розповів Олександр Боярінцев.

Нова комунальна техніка Селидове Донецька область
Заступник начальника Селидівської МВА з питань житлово-комунального господарства Олександр Боярінцев. Кадр з відео Суспільне Донбас

Екскаватор придбали в березні минулого року, додає посадовець. У грудні міська рада докупила інші машини, а пізніше передала "Комунальнику", розповідає Боярінцев.

Нова техніка закриває усі потреби громади, запевняє посадовець.

"Сміттєвоз купували саме з заднім завантаженням для можливості вивезення сміття з приватного сектору. Комбінована дорожня машина придбалася з метою утримання доріг. Там є навісне обладнання, яке здійснює розчищення доріг, а також є піскорозкидач, який розкидує суміші, та посипка вуличних шляхів", — пояснив посадовець.

Піскорозкидувач комунальна техніка Селидове Донецька область
Піскорозкидувач, Селидове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Нова комунальна техніка Селидове Донецька область
Сміттєвоз, Селидове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Водій комунального підприємства Євген розповідає, працює на новому екскаваторі, який витримує цілодобове навантаження: "Велика допомога для всіх: копаю, вантажу, сніг вигортаю. Також є снігова лопата. Чистили багато, ночами. Залежно від того, яка ситуація, скільки снігу випало".

Нова комунальна техніка Селидове Донецька область
Водій комунального підприємства Євгеній, Селидове, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Кореспонденти Суспільного спитали у місцевих жителів, чи задоволені вони роботою комунальників у негоду:

"Чистять, але не сильно. Чистити треба було раніше, поки сніг був. Поки падав треба чистити, а зараз що чистити?", — зазначив житель Селидового Вадим.

Нова комунальна техніка Селидове Донецька область
Кадр з відео Суспільне Донбас

"Жах. Не дуже подобається. Вже промокли ноги. Зараз я не бачу, щоб чистили. Але взагалі посипано, я бачу. А так чистять. Коли сніг був чистили я бачила", — розповіла жителька Селидового Ганна.

Негода сльота нова комунальна техніка Селидове Донецька область
Жителька Селидового Ганна, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Де тут почищено? Десь по вулицях чистять, бачив машину, але вона їде з піднятою лопатою. До цього чистили. Поки сніг лежав було добре. Зараз — тонемо", — зазначив житель Селидового Ігор.

Нова комунальна техніка негода сльота Селидове Донецька область
Житель Селидового Ігор, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Нова комунальна техніка сльота негода Селидове Донецька область
Сльота на дорозі, Селидове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Тут йдеш — сльота. У мене навіть військові чоботи та ті повністю промокли вже. Трохи могли б почистити хоча б тут. Не чистять, як раніше чистили", — розповів житель Селидового Дмитро.

Нова комунальна техніка сльота Селидове Донецька область
Селидове, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Боярінцева, на ці три одиниці техніки з місцевого бюджету виділяли 13,5 мільйонів гривень.

Піскорозкидувач комунальна техніка Селидове Донецька область
Кадр з відео Суспільне Донбас

До купівлі власного транспорту доводилося наймати підрядників, адже своєї техніки для боротьби з негодою у підприємства не було.

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