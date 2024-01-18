Вночі російські військові обстріляли дві громади Сумської області

Вночі військові РФ обстріляли дві громади Сумської області, було зафіксовано 9 вибухів.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Білопільську громаду обстріляли з СПГ (5 вибухів).
По Середино-Будській громаді стріляли зі ствольної артилерії (4 вибухи).
Також за вечір 17 січня та ніч 18 січня над Сумщиною сили ППО збили шість "Шахедів". В ОВА зазначили, що падіння уламків збитого безпілотника спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок.
Що відомо про обстріли Сумщини 17 січня
- Уночі 17 січня армія РФ здійснила 2 обстріли Середино-Будської громади на Сумщині. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Є пошкоджені будинки, вказали в поліції.
- Протягом дня 17 січня армія РФ обстрілювала Есманьську, Білопільську, Краснопільську, Юнаківську, Хотінську, Великописарівську, Глухівську, Шалигинську, Середино-Будську громади Сумщини. Зафіксовано 181 вибух.
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