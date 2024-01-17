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181 вибух: армія РФ обстрілювала 9 громад Сумської області
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181 вибух: армія РФ обстрілювала 9 громад Сумської області

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Протягом дня 17 січня армія РФ обстрілювала Есманьську, Білопільську, Краснопільську, Юнаківську, Хотінську, Великописарівську, Глухівську, Шалигинську, Середино-Будську громади Сумщини. Зафіксовано 181 вибух.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

На Білопільську громаду армія РФ скидала вибуховий пристрій типу ВОГ з БпЛА (2 вибухи), був обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух), обстріли зі ствольної артилерії (13 вибухів), із гранатометів (13 вибухів) та обстріли з міномету (10 вибухів).

Краснопільська громада зазнала обстріл із гранатомету (20 вибухів), авіаудар із гелікоптеру (пуск 3 ракет НУРС (3 вибухи), мінометні обстріли (17 вибухів), обстріл FPV дроном-камікадзе (4 вибухи), удари зі ствольної артилерії (9 вибухів) та скидання з БпЛА 6 вибухових предметів типу ВОГ.

По Юнаківській громаді російські військові били з мінометів (45 вибухів), ствольної артилерії (5 вибухів) та САУ (6 вибухів).

Середино-Будська громада зазнала обстрілів зі ствольної артилерії (3 вибухи) та мінометів (2 вибухи).

У Глухівській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи).

На територію Шалигинської громади армія РФ скинула 6 мін.

У Великописарівській громаді були мінометні обстріли (3 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів).

У Есманьській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи)

По Хотінській громаді були удари з мінометів (2 вибухи).

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