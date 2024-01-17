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Руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок: наслідки падіння уламків збитого БпЛА на Сумщині
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Руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок: наслідки падіння уламків збитого БпЛА на Сумщині

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17 січня падіння уламків збитого БпЛА типу "Шахед" спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок на Сумщині.

Про це зазначили в Сумській ОВА.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби. За попередніми даними обласної військової адміністрації, люди не постраждали. Інформація уточнюється, додали в ОВА.

О 21:41 у Сумській ОВА зазначили, що у небі над Сумщиною сили ППО збили два безпілотники типу "Шахед". Зранку 18 січня в адміністрації повідомили, що всього було збито шість безпілотників.

Близько 21:00 у Сумах було чути звуки вибухів.

Що відомо про обстріли Сумщини 17 січня

  • Уночі 17 січня армія РФ здійснила 2 обстріли Середино-Будської громади на Сумщині. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Є пошкоджені будинки, вказали в поліції.
  • Протягом дня 17 січня армія РФ обстрілювала Есманьську, Білопільську, Краснопільську, Юнаківську, Хотінську, Великописарівську, Глухівську, Шалигинську, Середино-Будську громади Сумщини. Зафіксовано 181 вибух.

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