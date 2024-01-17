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Війська РФ обстріляли Середино-Будську громаду. Є пошкодження
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Війська РФ обстріляли Середино-Будську громаду. Є пошкодження

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Уночі 17 січня армія РФ здійснила 2 обстріли Середино-Будської громади на Сумщині. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Є пошкоджені будинки, вказали в поліції.

Про це повідомляють в Сумській ОВА.

За інформацією поліції Сумщини, російська армія за минулу добу завдала 122 удари по прикордонню області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки в Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадах.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Протягом дня 16 січня російські дрони-камікадзе, артилерія та міномети обстріляли 7 громад Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.

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