Над Сумщиною збили шість БпЛА типу "Шахед"

Ввечері 17 січня та вночі 18 січня у небі над Сумщиною сили ППО збили шість "Шахедів".

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації зранку 18 січня.

Ввечері 17 січня в адміністрації спочатку повідомляли про два збитих безпілотники. О 22:53 в ОВА зазначили, що загалом ввечері 17 січня сили ППО Сумщини збили чотири російські безпілотники.

У Держприкордонслужбі повідомили, що один безпілотник збили прикордонники. "Почувши характерний звук, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ціль впала на землю та вибухнула", — йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що падіння уламків збитого безпілотника спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок.

Близько 21:00 у Сумах було чути звуки вибухів.

У Повітряних силах ЗСУ о 20:41 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

О 21:03 у Повітряних силах зазначили, що у районі Сум знаходиться російський БпЛА.

Що відомо про обстріли Сумщини 16 та 17 січня

Протягом дня 16 січня російські військові завдали понад 100 ударів по території Сумської області. Було 17 обстрілів.

Уночі 17 січня армія РФ здійснила 2 обстріли Середино-Будської громади на Сумщині. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Є пошкоджені будинки, вказали в поліції.

Протягом дня 17 січня армія РФ завдала 181 удар по Сумщині, повідомили в ОВА.

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