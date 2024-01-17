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Над Сумщиною збили шість БпЛА типу "Шахед"
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Над Сумщиною збили шість БпЛА типу "Шахед"

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Сумська область, збили "Шахеди"
Збиття БпЛА, Сумська область, 17 січня, 2024 р. Фото: Сумська ОВА

Ввечері 17 січня та вночі 18 січня у небі над Сумщиною сили ППО збили шість "Шахедів".

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації зранку 18 січня.

Ввечері 17 січня в адміністрації спочатку повідомляли про два збитих безпілотники. О 22:53 в ОВА зазначили, що загалом ввечері 17 січня сили ППО Сумщини збили чотири російські безпілотники.

У Держприкордонслужбі повідомили, що один безпілотник збили прикордонники. "Почувши характерний звук, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ціль впала на землю та вибухнула", — йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що падіння уламків збитого безпілотника спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок.

Близько 21:00 у Сумах було чути звуки вибухів.

У Повітряних силах ЗСУ о 20:41 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

О 21:03 у Повітряних силах зазначили, що у районі Сум знаходиться російський БпЛА.

Що відомо про обстріли Сумщини 16 та 17 січня

  • Протягом дня 16 січня російські військові завдали понад 100 ударів по території Сумської області. Було 17 обстрілів.
  • Уночі 17 січня армія РФ здійснила 2 обстріли Середино-Будської громади на Сумщині. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Є пошкоджені будинки, вказали в поліції.
  • Протягом дня 17 січня армія РФ завдала 181 удар по Сумщині, повідомили в ОВА.

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