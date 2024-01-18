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Доба на Донеччині минула без постраждалих: де лунали обстріли та які руйнування
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Доба на Донеччині минула без постраждалих: де лунали обстріли та які руйнування

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Доба на Донеччині минула без постраждалих: де лунали обстріли та які руйнування
17 січня, Донецька область. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Усього за минулу добу армія РФ 19 разів обстріляла населені пункти Донеччини. Вдарила з "Ураганів" по Кураховому та нанесла вісім авіаударів по Авдіївці. Інформації про постраждалих цивільних немає.

Про те як минуло 17 січня в області повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Уночі Авдіївка зазнала кількох авіаударів, пошкоджені щонайменше три будинки. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка, в Очеретинській — Новоселівка Перша. Курахівську громаду росіяни обстріляли з "Ураганів", — написав у Telegram Філашкін.

Він також зазначив, у Лиманській громаді зруйновані два будинки у Колодязях, пошкоджені три будинки в Іванівці, обстріляні Торське і Зарічне.

Під обстрілами минулої доби також були:

  • околиці Костянтинівської громади,
  • у Званівській громаді — Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Васюківка,
  • Сіверськ, де пошкоджені будинок і дві адмінбудівлі,
  • Часовоярівська громада, де понівечені 13 приватних будинків і багатоповерхівка,
  • Торецьк, там армія РФ зруйнувала один будинок.

Загалом 18 цивільних об’єктів потрапили під обстріли російського війська — одинадцять житлових будинків, лікарня, школа, автомобілі, критична інфраструктура, повідомляють в поліції Донеччини.

"Окупанти накрили вогнем Рай-Олександрівку — пошкодили дев'ять приватних будинків, школу, газопровід та лінію електропередач", — йдеться на сайті головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Окрім "Ураганів", армія РФ застосовувала проти цивільних таку зброю, як: "Іскандер-М", С-300 та артилерію, зазначили правоохоронці.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.

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