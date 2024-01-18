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53 танки і бронемашини, 24 артсистеми та 780 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

53 танки і бронемашини, 24 артсистеми та 780 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

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армія РФ
Російський військовий. Ілюстративне фото: AР

Станом на ранок 18 січня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 373 600 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 780 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6147 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11410 (+38) од,
  • артилерійських систем – 8835 (+24) од,
  • РСЗВ – 966 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 653 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 1818 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1380 (+13)

Дані уточнюються.

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