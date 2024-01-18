Станом на ранок 18 січня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 373 600 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 780 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6147 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11410 (+38) од,
- артилерійських систем – 8835 (+24) од,
- РСЗВ – 966 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 653 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41),
- крилаті ракети ‒ 1818 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 1380 (+13)
Дані уточнюються.