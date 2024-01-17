18 січня — 694 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ.
- У Криму без світла залишилися мешканці Сак, Керчі, Севастополя, Сімферополя, Феодосії та Джанкоя. Окупаційна влада називає причиною цього "блекауту" аварійне вимкнення обладнання на Балаклавській ТЕС.
- Українські безпілотники у ніч на 18 січня атакували нафтобазу в Ленінградській області РФ. Це спецоперація ГУР.
- Франція завершує підготовку угоди про гарантії безпеки щодо України.
Зараз раніше засуджені не можуть бути мобілізовані, однак Мін'юст вже розробив зміни до законодавства
Про це в ефірі Українського радіо розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
"Проблема в тому, що є десятки тисяч людей, які раніше були засуджені за злочини. Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і так само можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії", — зазначила вона.
Як каже заступниця міністра, нові правила мобілізації можуть бути ухвалені у січні-лютому, однак не факт, що питання з засудженими вирішиться в цей раз.
"Можливо, зараз в якомусь обмеженому варіанті прийматимуться зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років назад з в'язниць, або були засуджені за окремі злочини. Хоча наша позиція така, що неважливо, за які злочини. Якщо покарання відбуте, людина на волі, ми всі маємо ставитись до неї, як до звичайної", — додала Висоцька.
Кулеба обговорив з віцепрем'єркою Канади використання заморожених активів РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.
"Я зосередився на використанні заморожених російських активів для підтримки України. Це морально, політично і юридично правильно. Кроки мають бути зроблені колективно та швидко G7 та ЄС", — написав Кулеба у мережі X.
В Україні виробляють власні машини для розмінування – Гвоздяр
В Україні розпочали виробництво машини різних типів для розмінування та підготовки ґрунтів. Окремі машини вже використовують в роботі. Про це розповіла Суспільному заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.
За її словами, є чималий запит насамперед на техніку, що може робити детекцію – визначити стан забруднення або замінування території.
"Ми стикаємося з першими виробами, які повинні визначити чи забруджена територія, чи вона замінована. Виявлення — це дуже важлива річ. Тому що росіяни використовували міни не тільки із металевим підривачем, а також дерев'яні, текстильні, пластикові без жодного металевого елементу, які важко виявити", — говорить Гвоздяр.
Через різницю у ґрунтах в північних та південних регіонах вибухові предмети та міни можуть "по-різному себе поводити". Відтак, як зазначає заступниця міністра, для розмінування на різній місцевості необхідна різна техніка.
У НАТО припускають, що Росія може отримати ракети від Ірану
Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер, пише у соцмережі Х редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Голова військового комітету НАТО Роб Бауер каже, що Росія може отримати ракети від Ірану, але поки що не бачив їх у використанні", — йдеться у повідомленні.
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що безпілотник, який у ніч на 18 січня вразив ціль в російському Санкт-Петербурзі, був українського виробництва.
Про це посадовець повідомив на полях економічного форуму в Давосі.
"Ми здатні виробити щось, що коштуватиме від 350 доларів за штуку, і щось, що полетить цієї ночі до Санкт-Петербурга. Це виготовлено в Україні", — сказав Камишін.
Очільник Мінстратегпрому також зазначив: "Так, цієї ночі ми влучили у ціль, і ця штука пролетіла рівно 1 250 кілометрів".
Двох жительок Харківщини підозрюють у роботі на Росію
СБУ затримала двох жінок у Харківській області, яких підозрюють у колабораціонізмі. За даними слідства, одна з них очолила ліцей, куди замовила російські підручники, друга працювала в окупаційній адміністрації та заохочувала отримувати паспорти РФ.
Про це повідомили пресслужба облпрокуратури та речник обласного управління Служби безпеки Владислав Абдула.
У серпні 2022 року жителька Лісної Стінки Куп’янського району очолила ліцей, створений росіянами на базі українського.
"На цій "посаді" затримана брала участь у виконанні завдань Кремля щодо примусової "інтеграції" освітнього процесу до російських "стандартів". Зокрема вона організувала поставку до навчального закладу з РФ пропагандистських підручників", — повідомив Владислава Абдула.
Другу затриману, жительку Вовчанська, росіяни призначили "головним спеціалістом відділу кадрів" в окупаційній адміністрації. Затриманій за підозрою у співпраці з окупаційною владою загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років за частиною другою статті 111-1 КК України.
Зеленський закликав дипломатів активізуватися, щоб партнери реагували активніше на випадки обходу санкцій з боку РФ
Про це президент заявив у вечірньому зверненні.
"Ми продовжуємо нашу комунікацію з партнерами і щодо санкцій проти Росії – їхньої повної дії. Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії", — зазначив Зеленський.
Він додав, що у всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу.
"Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі", — сказав президент.
На фронті протягом доби відбулось 114 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом доби в Україні відбулось 114 бойових зіткнень, ситуація на сході та півдні залишається складною. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
"Загалом протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
- Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Миколаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів РФ зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Радянське Сумської області; Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Харківської області.
- На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 18 атак РФ в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де російське військо намагалося прорвати оборону українських військ. Також РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак РФ в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де російська армія безуспішно намагалася прорвати оборону українських військ.
- Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки росіян в районі Богданівка Донецької області де РФ, за підтримки авіації, безуспішно намагалася покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, українські захисники відбили 22 атаки армії РФ в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російське військо в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де РФ 13 разів намагалася покращити тактичне положення. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились населені пункти Донецької області: Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка.
- На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки РФ в районах західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області. Російська армія завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
- На Запорізькому напрямку українські військові відбили 4 атаки РФ в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степногірськ Запорізької області.
- В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів РФ зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Зміївка, Тягинка, Іванівка, Садове, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області.
Експрем'єр-міністр Азаров звинувачується в інформаційній діяльності на користь РФ
Офіс Генерального прокурора України скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Його звинувачують в інформаційній діяльності на користь РФ.
"Слідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Азаров зокрема регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, пропагує російські наративи та проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію України.
"У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Ина я правда" та порталах російських медіа, колишній прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", — додали в ОГПУ.
Зеленський висловив співчуття щодо роковин загибелі Монастирського
"Рік тому жахлива катастрофа забрала життя Дениса Монастирського, Євгенія Єніна, Юрія Лубковича, Тетяни Шутяк, Михайла Павлушка, Андрія Маринченка та Миколи Анацького. Людей слова. Людей результату. Людей, які зміцнювали нашу державу і яких не вистачає не лише рідним та близьким, але й Україні", — написав президент Володимир Зеленський у Telegram.
Армія РФ атакувала Нікопольщину двома дронами-камікадзе та з важкої артилерії
18 січня армія РФ атакувала Нікополь на Дніпропетровщині двома дронами-камікадзе, а дві громади району обстріляла з важкої артилерії. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пошкоджено будинок. Загиблих і поранених немає.
США запровадили санкції проти судноплавної Hennesea за перевезення російської нафти
Про це повідомляє Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США.
Зазначається, що компанія базується в ОАЕ. Hennesea порушила стелю цін на сиру російську нафту — судно компанії перевозило продукцію за ціною, вищою ніж 60 доларів за барель.
За інформацією Мінфіну США, Hennesea є кінцевим власником 18 суден. Вона була заснована наприкінці 2022 року. Фірма придбала старі танкери, що перевозять російську сиру нафту і нафтопродукти. Ці танкери неодноразово заходили в порти РФ
Данілов — про повернення військовозобов'язаних українців з-за кордону: "Примусово це зробити не вийде"
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Україна хотіла б повернути з-за кордону військовозобов'язаних громадян, але "примусово це зробити не вийде".
"Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої держави, також підпорядковується законам цієї держави. Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але примусово це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній державі є свої закони щодо людей зі статусом біженця", — сказав Данілов.
Секретар РНБО також наголосив на необхідності внесення коректив до закону про мобілізацію, аби зробити процес призову на військову службу більш справедливим.
"Мобілізація в Україні була оголошена відразу після введення воєнного стану 24 лютого 2022 року і триває досі. Тепер необхідно внести деякі корективи, щоб зробити цей процес справедливішим", — зазначив посадовець.
Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів міноборони РФ
Про це Суспільному повідомили джерела в СБУ.
"Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ. Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальних об’єктах".
Це понад 500 паспортів військових об’єктів міноборони РФ: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України та інша технічно-проєктна документація.
Хакери також знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації.
"РФ хоче витіснити підрозділи з Куп'янського лісу й захопити Синьківку", — Сирський
Російські війська не припиняють спроби штурмів на Куп'янському напрямку і зосередили зусилля на захопленні Синьківки.
Про це 18 січня 2024 року повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він відвідав бійців на Куп'янщині.
"На цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Основні зусилля РФ зосередила на витісненні українських підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки. Разом з командирами військових частин проаналізували ймовірні подальші дії російських військ та визначили оптимальні варіанти дій ЗСУ", — йдеться в повідомленні.
За даними Сирського, українські бійці продовжують тримати оборону на Куп'янському напрямку.
НАЗК внесло до переліку спонсорів війни швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло світового виробника шоколаду та какао-продуктів Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни. Підставою для цього стало те, що компанія продовжує утримувати у Росії три фабрики та сплачувати податки до її бюджету. Жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.
"Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, швейцарська компанія Barry Callebaut доставляла агресору шоколад під виглядом товарів першої необхідності. Вона також постачала свою продукцію російській кондитерській фабриці, шоколад якої входить до сухпайків армії РФ", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанія виробляє товари під брендами Sicao та Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії.
Шурма: Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова
Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на панельній дискусії в Українському домі в Давосі.
"Ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні. Обов'язково зробимо все можливе, щоб це реалізувати", — наголосив Шурма.
За його словами, наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.
"Наша команда й військові тісно співпрацюють з ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться", — заявив заступник глави ОП.
У декількох містах Криму зникло світло: де зафіксовано "блекаут"
У четвер, 18 січня, без електроенергії залишилися жителі одразу декількох міст та селищ тимчасово окупованого Криму. Також спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. Окупаційна влада називає причиною цього "блекауту" аварійне вимкнення обладнання на Балаклавській ТЕС.
Як повідомили місцеві жителі Суспільному Крим, зникло світло та є проблеми з мобільним зв'язком у селищі Роздольне на південному заході півострова.
Керченський район Криму теж залишається без світла. У Яни Капу (колишній Красноперекопськ) деякий час його не було, але нещодавно ввімкнули.
Також на відсутність електроенергії скаржаться у місцевих пабліках та на офіційних сторінках у соцмережах окупаційного підприємства "Крымэнерго" мешканці Сак, Керчі, Севастополя, Сімферополя, Феодосії та Джанкоя.
Безпілотники Bayraktar застосовують у війні вже з іншими цілями — посол в Туреччині
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що актуальність безпілотників Bayraktar у війні не зменшилася, просто є інша методика їхнього використання.
Про це дипломат повідомив під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі.
"Нині, оскільки лінія фронту більш-менш стабільна, а система ППО (РФ — Ред.) глибоко ешелонована, використання за прямим призначенням Bayraktar для удару по ворожих силах є недоцільним, оскільки вони, як і будь-який літальний апарат, доволі вразливі для ППО. Тому їх використовують зовсім з іншими цілями", — сказав Боднар.
Посол зазначив, що відбувається постачання не лише Bayraktar до України, а й певних комплектуючих, які допомагають розвитку нових видів БПЛА.
"Це все складає взаємодоповнюючу взаємодію в оборонно-промисловому комплексі. І, звичайно, не знімається з порядку денного будівництво заводу Bayraktar в Україні та виробництво цих безпілотників зі штампом "Made in Ukraine", — додав дипломат.
У Латвії стартував процес депортації громадян Росії з країни
У Латвії розпочався процес депортації 985 громадян Росії, які не виконали вимоги закону про імміграцію, не склали іспит на знання державної мови та не подали заяву на отримання іншого виду дозволу на проживання.
Про це повідомляє LSM.
Зазначається, що людям надіслано листи із запрошенням протягом двох тижнів виїхати або оформити свій легальний статус у Латвії.
За словами голови Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Майри Розе, потім надсилається інформація до Державної прикордонної служби, щоб вони перевірили останнє задеклароване місце проживання: чи перебуває людина там, чи ні. Якщо людина перебуває у задекларованому місці проживання, в такому випадку вона отримає припис на виїзд.
Громадяни Росії, які досі не намагалися врегулювати свій правовий статус, можуть також подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання, наприклад, на підставі шлюбу або возз'єднання сім'ї.
"Ми зараз говоримо лише про добровільний виїзд. Це означає, що будь-якій людині має бути надано право виїхати добровільно з самого початку. Крім випадків, коли це в інтересах національної безпеки. Якщо людина нічого не робить і не оскаржує, то може бути й примусове видворення", – сказала Розе.
Наразі рішення про примусову депортацію ухвалили щодо двох громадян РФ. Більшість російських громадян врегулювали свій статус, склавши мовний тест, подавши заяву на інший вид перебування в країні або виїхали.
За добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 13 гармат, чотири танки та ліквідували 45 російських військових
Протягом минулої доби на лівобережжі Херсонської області українські захисники ліквідували 45 російських військовослужбовців.
Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.
За інформацією Сил оборони, українські бійці знищили 13 гармат, чотири танки, 18 одиниць автомобільної техніки, чотири БпЛА, з них — два ударні "Ланцети" та FPV, також розвідувальний "Мерлін", чотири антенні системи радіоелектронної боротьби та зв'язку, камеру відеоспостереження, човен РФ.
Крім цього, знищили мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е", місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт російських військових.
Міноборони підключили до Єдиного порталу викривачів
Відомство додали до переліку держорганів на спеціальному порталі НАЗК.
"Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції (в тому числі анонімне)", — йдеться в повідомленні Міноборони.
Європарламент закликав позбавити Угорщину права голосу в блоці
Європейський парламент підтримав заклик покарати прем'єра Угорщини Віктора Орбана за шкоду, заподіяну демократії, зробивши ще крок до призупинення права Будапешта голосувати у блоці.
Про це повідомило агентство Reuters.
Як зазначається, 345 депутатів виступили "за" резолюцію, яка засуджує "навмисні, безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основоположних цінностей ЄС".
Рішення також засуджує Орбана за те, що у грудні 2023 року він наклав вето на надання більшої фінансової допомоги Україні від Євросоюзу.
Окрім цього, Європейський парламент закликав Раду ЄС активізувати сьому статтю, яка може призвести до втрати голосу Угорщини в Євросоюзі.
У межах ухваленої резолюції проведуть розслідування, щоб визначити, чи подавати судовий позов, аби скасувати рішення Європейської комісії про часткове розблокування коштів для угорського уряду.
На тлі цих подій євродепутати сумніваються, що Угорщина зможе ефективно виконувати обов'язки під час головування в Раді ЄС з липня по грудень.
Російських дронів-камікадзе на Лиманському фронті стало чи не вдвічі більше — речник Сухопутних військ
На Лиманському напрямку фронту окупаційна армія майже вдвічі збільшила кількість дронів-камікадзе, які застосовують для підтримки піхоти під час штурмів. Попри це українські військові знищили майже 200 окупантів та шість танків.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.
На Куп'янському і Лиманському напрямках за минулу добу Сили оборони відбили 27 штурмів окупантів: з них 6 — на Куп'янському, інші — на Лиманському, розказав речник. Армія РФ завдала 4 авіаційних удари, застосувала 54 дрони-камікадзе та завдала 128 ударів з артилерії та мінометів, додав він.
"Ця кількість дронів, вона є досить невластивою для цієї ділянки фронту, раніше було застосування близько 30 дронів. Бачимо, все ж таки для підтримки свої наступальних дій цей боєприпас активно почали застосовувати росіяни", — розповів Володимир Фітьо.
У Сенаті допомогу Україні можуть розглянути наступного тижня — лідер республіканців
Американський законодавець від Республіканської партії Мітч Макконнелл заявив, що Сенат може розглянути фінансування допомоги України від США наступного тижня.
Про це політик сказав під час спілкування з журналістами, передає The Hill.
За словами Макконнелла, порядок денний у Сенаті контролює більшість демократів, але він упевнений, що учасники переговорів опублікують угоду стосовно безпеки кордонів за кілька днів.
"Я припускаю, що ми, найімовірніше, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня. Ми сподіваємося отримати пакет заходів, що заслуговують на довіру, щодо кордону", — зазначив республіканець.
Політик вказав, що не знає, яким буде результат у Палаті представників, що ухвалює остаточне рішення після рішення Сенату.
"Ми працюємо над тим, щоб отримати пакет, який заслуговуватиме на довіру і стосується питань нацбезпеки та безпеки кордонів", — додав Макконнелл.
Армія РФ вкотре завдала ракетних ударів по прифронтовому Оріхову
Сьогодні, 18 січня, російська армія здійснила авіаційний обстріл міста Оріхів Запорізької області. Снаряди поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Інформації про загиблих та травмованих немає.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Близько 13:15 російські терористи нанесли шість авіаударів по незламному місту Оріхів. Бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено. Гори будівельного сміття — все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя".
Польща продовжила тимчасовий захист для українців
Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 рік. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Пропаганда РФ поширює дезінформацію про мобілізацію жінок і підлітків, щоб зірвати процес мобілізації в Україні — ЦПД
Пропагандисти РФ поширюють наратив про нібито підготовку українською владою мобілізації жінок та чоловіків з 21 року, аби зірвати процес мобілізації в Україні.
Про це повідомили у Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України (РНБО).
"Чергова вигадка пропагандистів Кремля – поширення наративів про підготовку українською владою мобілізації жінок та чоловіків з 21 року. Мало того, росіяни стверджують, що нібито кулуарно йде підготовка до мобілізації підлітків", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Центр протидії дезінформації, метою цих інформаційних "вкидів" є залякування українського суспільства та зрив проведення мобілізації.
"Насправді мобілізація в Україні відбувається з 27 років. У Верховній раді триває обговорення щодо можливості зменшення віку мобілізації до 25 років. Але таке рішення ще не ухвалене", — додали у ЦПД.
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У столиці Франції 18 січня відкрили Коаліцію артилерії для України. Міністерство оборони представляла делегація на чолі зі заступником очільника відомства Іваном Гаврилюком. Сам глава МО Рустем Умєров приєднався до зустрічі в форматі онлайн.
Про це повідомили у Telegram-каналі Міноборони.
Як зазначається, візит міністра до Парижа перенесли через те, що він 17 січня був присутнім на Ставці верховного головнокомандувача.
"Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії Умєров бере дистанційно через відеозв'язок. Також зараз команди українського та французького оборонних відомств працюють над новою датою візиту", — вказали у МО.
В Одесі внаслідок атаки дронів 17 січня постраждали п'ятеро людей
В Одесі унаслідок падіння уламків дрона на житлові будинки 17 січня постраждали п'ятеро людей. Раніше мова йшла про трьох, повідомила Одеська міськрада.
Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив до коротких списків одразу у 2 номінаціях премії BAFTA
У четвер, 18 січня, оголосили номінантів, які потрапили до короткого списку британської премії BAFTA Film Awards. Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова відібрали одразу у двох у двох категоріях — як найкращий документальний фільм і стрічка іноземною мовою. Списки оприлюднили на офіційному сайті премії.
Російська армія атакувала Тягинку на Херсонщині: поранені двоє людей
Вночі 18 січня російські військові обстріляли Тягинку Херсонської області. Поранені двоє людей.
Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.
У повідомленні обласної військової адміністрації йдеться, що постраждали 44-річний та 33-річний чоловіки. Їх доправили до медичного закладу. Наразі лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.
На Луганщині бійці ТРО Волині знищили російський броньований тягач
У Серебрянському лісі на Луганщині бійці 100 бригади тероборони Волині знищили замаскований броньований тягач (МТ-ЛБ) російських військ.
Як повідомили у бригаді, в техніку поцілили з допомогою FPV-дрона.
Військові зазначили, тягач вистежили аеророзвідники зведеного батальйону Національної поліції "Захід". Росіяни замаскувати бронетехніку і вкрили її білою тканиною.
Координати машини аеророзвідники передали бійцям підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони "VORON 100", яким вдалося знищити тягач.
У центральній частині Херсона чутно вибухи, повідомив керівник МВА Мрочко. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Сили оборони знищили "Град", з якого обстрілювали Миколаївщину
"Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини", — йдеться в повідомленні Сил Спеціальних Операцій ЗС України.
Гралася вибухонебезпечним предметом, який вибухнув. На Донеччині поранена 10-річна дівчинка
У Донецької області 10-річна дівчинка отримала поранення, коли гралася вибухонебезпечним предметом. Його додому, за попередніми даними, приніс старший брат. Сталося це 16 січня 2024 року в Костянтинівці.
Про випадок повідомили у пресслужбі поліції Краматорська.
"За словами хлопчика, ВНП він знайшов на вулиці і приніс його додому. Родина мешкає у приватному секторі. Вибух стався в будинку. У дівчинки пошкодження стегна. Травми її життю не загрожують", — уточнила Суспільному Донбас речниця Краматорського районного управління поліції Марія Тюрина.
Вона також додала, що це перший випадок з початку 2024 року у Краматорському районі травмування у результаті необережного поводження з невідомими вибухонебезпечними предметами.
За попередніми висновками фахівців, у руках дитини вибухнув уніфікований модернізований запал ручної гранати. Правоохоронці встановлюють обставини події.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 ККУ "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".
Ризик перегріву економіки РФ через війну проти України залишається ймовірним — британська розвідка
Повномасштабна війна РФ проти України негативно впливає на російську економіку. Імпорт зростає швидше, ніж експорт, що сприяє знеціненню рубля та є рушійною силою інфляції.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки у соціальній мережі X.
"Оскільки РФ нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним", — мовиться у повідомленні.
Відомство зазначило, що центральний банк Росії підвищив свою відсоткову ставку на 1% до нової базової ставки 16%, що стало вже п'ятим підвищенням з моменту початку нинішнього циклу підвищень у липні 2023 року, коли базову ставку встановили на рівні 6,5%.
Як вказали у міністерстві, інфляція у РФ продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року, піднявшись до 7,5% у річному обчисленні в листопаді порівняно з 6,7% у жовтні.
Водночас загальна інфляція на 2023 рік, за оцінками російської служби статистики, оцінюється в 7,4%, що майже вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку.
Київ – відбій повітряної тривоги.
Франція щомісяця постачатиме Україні по пів сотні авіабомб AASM — Лекорню
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив про постачання Україні по 50 авіабомб AASM на місяць.
Про це посадовець повідомив у інтерв'ю виданню Le Parisien.
За словами Лекорню, відповідні авіаційні бомби будуть адаптовані під українські винищувачі радянського виробництва.
"Дуже важливий момент — ми почнемо постачати авіабомби AASM. Нам вдалося адаптувати їх під радянські літаки "МіГ" і "Сухий". Постачатимемо по 50 бомб на місяць протягом усього 2024 року, починаючи з січня", — зазначив міністр.
Окрім цього, вказав посадовець, з лютого Франція почне надавати Україні по 3 000 артилерійських снарядів на місяць, а не 2 000, як було раніше.
Армія РФ обстрілює Херсон. Вибухи пролунали у різних районах міста: що відомо
Російські війська вдень 18 січня 2024 року обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.
Про це в Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Вибухи пролунали у різних районах міста, написав він і закликав людей перебувати в укриттях до завершення російської атаки.
Вся Україна — повітряна тривога.
У Києві відкриється виставка маріупольської платформи "ТЮ"
Платформа "ТЮ", яка діяла для молоді в Маріуполі у 2016-2022 роках, 20 січня відкриває виставку в Києві.
Про це розповіла в себе на Facebook представниця команди "ТЮ" Діана Берг, українська громадська діячка та активістка руху за права жінок та ЛГБТ-людей.
Виставка має назву "Митрополитська, 19" — це адреса приміщення платформи "ТЮ" в Маріуполі. Відкриття експозиції в Києві заплановане на 20 січня, на 15:00 на лівому березі Києва: м. "Дарниця", вул. Будівельників, 12, квартира 59. У програмі заходів — покази фільмів, знятих платформою "ТЮ" протягом діяльності в Маріуполі.
Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" заблокований технікою румунських фермерів
Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" заблоковано технікою румунських фермерів, повідомили в Державній митній службі.
"Станом на сьогоднішній ранок, 18 січня, румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою", — йдеться в повідомленні.
Країни Балтії виступають за заборону імпорту російського і білоруського зерна в ЄС — міністр транспорту Литви
Міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс за підсумками зустрічі з латвійським і естонським колегою заявив, що країни Балтії підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій ЄС.
Про це повідомляє BNS.
Зазначається, що у середу, 17 січня Скуодіс обговорив питання посилення санкцій проти Росії та Білорусі з міністром клімату Естонії Крістеном Міхалом і міністром транспорту Латвії Каспарсом Брішкенсом.
"Країни Балтії підтримали б включення в пакет санкцій ЄС імпорту зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу", — сказав Скуодіс і додав, що сторони погодилися "координувати всі дії один з одним, уникаючи індивідуальних національних ініціатив і продовжувати обмін інформацією з питань транспортного сектору, як зернового, так і іншого".
Раніше Марюс Скуодіс заявив, що транзитом через Литву транспортується мало російського зерна, а більшість йде через Латвію, і це – "велика проблема".
ГУР провело спецоперацію і вдарили по нафтобазі в російському Петербурзі
Джерела в спецслужбах підтвердили Суспільному, що 18 січня дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі.
"Це – операція ГУР із залученням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил", — повідомили джерела.
Румунські фермери продовжують блокувати кордони на Буковині: в єЧерзі понад 1400 вантажівок
Румунські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус–Красноїльськ" на кордонах Буковини. Черга з вантажівок до цих пунктів пропуску з української сторони збільшується.
Про це Суспільному повідомив офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.
Станом на 8:00 18 січня в електронній черзі на перетин кордону через "Порубне" зареєструвалися 1450 вантажівок. На пункті пропуску "Красноїльськ" "жива" черга з вантажівок зросла до 70 авто.
Легкові автомобілі, пасажирські автобуси та пішоходів на обох КПП пропускають у звичному режимі.
З 17 січня протестувальники пропускають вантажівки, які прямують з Румунії до України. Кордон перетинають по 10-12 авто. Так через пункт пропуску "Порубне" в Україну заїхали 145 вантажівок, а через пункт пропуску "Красноїльськ" — 27, каже Костянтин Ліснік.
РФ влучила у житлову триповерхівку у Куп'янську на Харківщині: загинула жінка, двоє поранених
18 січня російська армія обстріляла Куп'янськ Харківської області: снаряд влучив у житлову триповерхівку.
57-річна жінка загинула внаслідок російського обстрілу Куп‘янська, 57-річний та 61-річний чоловіки — поранені, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Уламки збитих безпілотників впали у громаді на Миколаївщині
Вночі 17 січня російські війська безпілотниками атакували Миколаївщину. Під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Близько 23:17 у Снігурівській громаді пролунали вибухи. Згодом начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що зафіксовано влучання за межами міста.
За інформацією Миколаївської ОВА, у Снігурівській громаді впали уламки збитих безпілотників. Внаслідок падіння було пошкоджено складське приміщення агропідприємства. Загиблих немає.
Упродовж доби армія РФ завдала 179 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 17 січня, російські військові атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 18 січня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом армія РФ завдала 179 ударів по містах та селах Запорізької області:
- два авіаційні снаряди по Роботиному та Новодарівці;
- сім РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки;
- 42 безпілотники атакувала Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки;
- 128 разів з артилерії обстріляли Оріхів, Залізничне, Приютне, Чарівне, Новоданилівку, Новоандріївку, Лугівське, Білогір'я, Кам'янське, Лобкове та інші міста й села на лінії вогню.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
У Росії заявили про збиття 10 ракет над Бєлгородом і дронів під Москвою і Санкт-Петербургом
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про збиття силами ППО 10 ракет під час ранкової повітряної тривоги в місті. У Міноборони Росії заявили про знищення "українських дронів" у Московській та Ленінградській областях.
Гладков повідомив, що результаті роботи російської ППО є поранені та пошкодження житлових будинків і ЛЕП.
"Після відбиття засобами ППО повітряної атаки ЗСУ є одна постраждала — у жінки осколкове поранення правого колінного суглоба. Бригадою швидкої її доставляють у міську лікарню № 2 міста Бєлгорода", — написав Гладков.
Він також заявив, що у селі М'ясоїдове та Терезівка різні пошкодження виявлено у чотирьох приватних домоволодіннях — пошкоджений дах, вибиті вікна, пошкоджені та зруйновані гаражі. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання.
Міноборони РФ повідомило про збиття двох нібито українських дронів літакового типу над Московською та ленінградською областями.
Відбій тривоги у більшості областей
Остін планує взяти участь у "Рамштайні"
Міністр оборони США Ллойд Остін, якого нещодавно виписали з лікарні, планує особисто взяти участь у наступному засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".
Про це на брифінгу сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
Він зазначив, що найближчим часом поїздки Остіна не заплановані, оскільки міністр наразі працює з дому, відновлюючись після хвороби. Однак очільник Пентагону планує взяти участь у засіданні "Рамштайн".
"Засідання Контактної групи з питань оборони України, є важливим. І хоча міністр іще продовжує одужувати, він хотів би взяти участь у ньому. Ми робимо це віртуально.", — заявив Райдер.
Речник нагадав, що Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 15 січня і за порадою своїх лікарів він виконуватиме свої обов’язки вдома у той час, поки одужує. Райдер наголосив, що міністр має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку у своєму домі.
Повітряна тривога по всій Україні. Ракетна небезпека оголошена через зліт МіГ-31к з аеродрому Саваслейка, РФ.
Війська РФ ракетами вдарили по Чугуєві, одна людина загинула, троє — поранені
За даними керівника ОВА Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема:
- Окіп Богодухівського району;
- Козача Лопань Харківського району;
- Гатище, Плетенівка Чугуївського району;
- Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Внаслідок ракетних ударів по Чугуєву загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні, повідомив Синєгубов.
За його даними, поранені троє людей: у стані середньої тяжкості ушпиталили 63-річного чоловіка та 45-річну жінку, 82-річній жінці допомогу надали на місці.
Російські війська за добу 116 разів обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули, семеро поранених
Армія РФ упродовж доби з різних видів озброєння 116 разів обстріляла територію Херсонської області. Внаслідок російської збройної агресії загинули дві людини, ще семеро — поранені.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Загалом за добу військові РФ випустили по Херсонщині понад 530 снарядів, по Херсону — 57. Били по житлових кварталах, влучили у території заводів, парку та у складське приміщення у Херсоні. Також "шахедами" атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі, йдеться в повідомленні.
Також Прокудін повідомив, що під час нічної дронової атаки Херсона у Дніпровському районі травмувалась 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу. А Силам протиповітряної оборони вдалось знищили один "Shahed-131/136" на Херсонщині.
По Дніпропетровщині війська РФ били з артилерії та атакували дронами
У ніч на 18 січня російська армія скерувала на Дніпропетровщину дрони-камікадзе. Також била з артилерії.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
За його словами, над Павлоградським районом військові повітряного командування "Схід" знищили чотири дрони-камікадзе.
Через падіння уламків сталася пожежа на території фермерського господарства. Фахівці ДСНС вогонь загасили. Знищена одна споруда. У двох – побиті дахи.
Також пізно ввечері військові РФ вдарили з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Загиблих та поранених немає.
Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Станом на ранок 18 січня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 373 600 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 780 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6147 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11410 (+38) од,
- артилерійських систем – 8835 (+24) од,
- РСЗВ – 966 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 653 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41),
- крилаті ракети ‒ 1818 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 1380 (+13)
Дані уточнюються.
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень
Про це йдеться у раковому зведенні Генштабу ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські війська тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.
На Шахтарському напрямку українські війська відбили атаку північніше Новодонецького Донецької області.
На Запорізькому напрямку війська РФ не наступали.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, армія РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.
Водночас Сили оборони продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах військ РФ. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів росіян.
Сили ППО вночі знищили 22 "шахеди"
У ніч на 18 січня 2024 року війська РФ атакували Україну 33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині. Сили ППО знищили 22 дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони росіяни запустили з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області, РФ, Ракетами завдали удару з Бєлгородської області. Основні напрямки удару – південь та північ.
"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", — йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Війська РФ завдали по Україні 9 ракетних та 128 авіаційних ударів
Війська РФ завдали 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснили 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Про це йдеться у раковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих БпЛА знищено.
Авіаційних ударів зазнали: Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Франція виготовить для України 78 артустановок Caesar — Міноборони
Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії.
Про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.
Зазначається, що САУ Caesar є "флагманом французької артилерії". Має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км. При цьому робить близько 6 пострілів за хвилину.
Безконтактні детонатори для САУ Caesar дають можливість підривати снаряди в повітрі, до безпосереднього контакту з ціллю або якою-небудь поверхнею. Артустановка може рухатися зі швидкістю 80 км/год по дорозі та 50 км/год бездоріжжям.
"Тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки", – зауважив Себастьян Лекорню, додавши, що Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів в озброєння.
"Вона щойно придбала шість установок за власні кошти, щоб розпочати ініціативу", — додав міністр.
Також Себастьян Лекорню анонсував до Франції 18 січня візит свого українського колеги Рустема Умерова і повідомив про заплановане спільне відвідування заводу Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar.
На Хмельниччині пролунали вибухи
Уночі 18 січня Хмельниччину атакували російські "шахеди". Під час повітряної тривоги жителі регіону могли чути вибухи. Ймовірно, в області працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільне Хмельницький.
Унаслідок обстрілу Чугуєва загинула жінка
Унаслідок обстрілу Чугуєва на Харківщині загинула операторка котельні.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, російська армія завдала по місту ударів ракетами С-300, пошкоджений навчальний заклад.
Медики надали допомогу на місці ще одному пораненому. Екстрені служби оглядають місця влучань.
Станом на 23:00 інформації про поранених медики швидкої допомоги не отримували.
У Росії заявили про дрон, що летів на Москву
Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття дрона, який начебто летів на Москву.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
"Сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — поінформував Собянін.
У Снігурівці на Миколаївщині пролунали вибухи
У Снігурівці на Миколаївщині вночі 17-го січня пролунали вибухи.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Влучання зафіксували поза межами міста, зазначив Кухта. Звернень до екстрених служб від місцевих жителів станом на 00:00 не надходило.