В Україні виробляють власні машини для розмінування – Гвоздяр

В Україні розпочали виробництво машини різних типів для розмінування та підготовки ґрунтів. Окремі машини вже використовують в роботі. Про це розповіла Суспільному заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

За її словами, є чималий запит насамперед на техніку, що може робити детекцію – визначити стан забруднення або замінування території.

"Ми стикаємося з першими виробами, які повинні визначити чи забруджена територія, чи вона замінована. Виявлення — це дуже важлива річ. Тому що росіяни використовували міни не тільки із металевим підривачем, а також дерев'яні, текстильні, пластикові без жодного металевого елементу, які важко виявити", — говорить Гвоздяр.

Через різницю у ґрунтах в північних та південних регіонах вибухові предмети та міни можуть "по-різному себе поводити". Відтак, як зазначає заступниця міністра, для розмінування на різній місцевості необхідна різна техніка.