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Падіння уламків від БпЛА та артобстріли. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 18 січня
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Падіння уламків від БпЛА та артобстріли. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 18 січня

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Падіння уламків від БпЛА та артобстріли. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 18 січня
Фото: Telegram/Сергій Лисак

У ніч на 18 січня російська армія скерувала на Дніпропетровщину дрони-камікадзе. Також била з артилерії.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Над Павлоградським районом військові повітряного командування "Схід" знищили чотири дрони-камікадзе, повідомив очільник ОВА Лисак.

Через падіння уламків сталася пожежа на території фермерського господарства. Фахівці ДСНС вогонь загасили. Знищена одна споруда. У двох – побиті дахи.

Також пізно ввечері військові РФ вдарили з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Загиблих та поранених немає.

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