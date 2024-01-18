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Цифрові освітні центри відкриють для школярів та молоді на Донеччині
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Цифрові освітні центри відкриють для школярів та молоді на Донеччині

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Цифрові освітні центри відкриють для школярів та молоді на Донеччині
Школяр в освітньому пункті у селі Рубці на Донеччині. Фото: Суспільне Донбас

На Донеччині найближчим у чотирьох громадах почнуть працювати цифрові освітні центри, які працюватимуть здебільшого для школярів та молоді. Їх облаштують в укриттях, тут будуть комп’ютери, швидкий інтернет. Крім того, планують проводити курси або майстер-класи айті-профілю.

Про це розказала директора Департаменту освіти та науки Донецької обладміністрації Тетяна Сідшева.

За її словами, цифрові освітні центри почнуть працювати у Покровську, Добропіллі, Краматорську та Олександрівській громаді.

"Якщо дитина не має вдома інтернету, потужного пристрою, щоб підготуватись до проекту, заліку, вона зможе звернутись до цифрового пункту. Туди зможуть приходити і школярі, і молодь. А також планується, що там будуть залучені фахівці, яку будуть надавати курси майстер-класи за айті-профілем", — пояснила Тетяна Сідашева.

Проєкт реалізують коштом ЮНІСЕФ та уряду Японії.

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