На Донеччині найближчим у чотирьох громадах почнуть працювати цифрові освітні центри, які працюватимуть здебільшого для школярів та молоді. Їх облаштують в укриттях, тут будуть комп’ютери, швидкий інтернет. Крім того, планують проводити курси або майстер-класи айті-профілю.

Про це розказала директора Департаменту освіти та науки Донецької обладміністрації Тетяна Сідшева.

За її словами, цифрові освітні центри почнуть працювати у Покровську, Добропіллі, Краматорську та Олександрівській громаді.

"Якщо дитина не має вдома інтернету, потужного пристрою, щоб підготуватись до проекту, заліку, вона зможе звернутись до цифрового пункту. Туди зможуть приходити і школярі, і молодь. А також планується, що там будуть залучені фахівці, яку будуть надавати курси майстер-класи за айті-профілем", — пояснила Тетяна Сідашева.

Проєкт реалізують коштом ЮНІСЕФ та уряду Японії.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram