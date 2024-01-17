Довічне та 25 років: в "ДНР" засудили двох полонених українських військових

Фейковий суд терористичного угруповання "ДНР" засудив до 25 років українських військових Олександра Кузьменка та до довічного ув'язнення Олексія Мозгового.

Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації.

Олександра Мозгового звинуватили в тому, що він нібито розстріляв чотирьох жителів Маріуполя, у квітні 2023 року, коли разом з побратимами охороняв периметр у місті. Чоловіка засудили до довічного увʼязнення.

Також окупанти засудили до 25 років полоненого бійця Азову Олександра Кузьменка. Як написали у повідомленні слідчого комітету РФ, українця звинуватили в тому, що він нібито отримав інформацію по рації стосовного двох місцевих велосипедистів, які не виконали наказ зупинись, і розстріляв їх.

Що відомо про суди над полоненими українськими військовими

За вересень 2023 року в "ЛДНР" засудили 19 українських військових, за жовтень — 24. У листопаді — 27. Від початку грудня — 18. В окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей українських військових "звинувачують" та "судять" так звані суди за однаковими сценаріями, це або вбивство цивільних через неприязнь, замаху на вбивство або пошкодження майна.

В Росії вперше засудили українського військового, це сталось в листопаді 2023 року Південний окружний військовий суд засудив військовополоненого Антона Чередника до 19 років виправної колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці. Чоловік служив у морській піхоті, у квітні 2022 року опинився у полоні під час боїв за Маріуполь.

Такі "суди" є порушенням права на справедливий судовий процес, а українських судять за надуманими статтями, реагував омбудсман Дмитро Лубінець на повідомлення щодо засудження українських військових в окупації.

"Ці вироки суду "ДНР" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донеччина є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — пояснював Дмитро Лубінець.

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