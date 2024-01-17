17 січня близько 21:00 у Сумах було чути звуки вибухів.
У Повітряних силах ЗСУ о 20:41 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
О 21:03 у Повітряних силах зазначили, що у районі Сум знаходиться російський БпЛА.
Читати ще
Що відомо про обстріли Сумщини 16 та 17 січня
- Протягом дня 16 січня російські військові завдали понад 100 ударів по території Сумської області. Було 17 обстрілів.
- Уночі 17 січня армія РФ здійснила 2 обстріли Середино-Будської громади на Сумщині. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Є пошкоджені будинки, вказали в поліції.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram