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У Сумах було чути звуки вибухів
ВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Сумах було чути звуки вибухів

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17 січня близько 21:00 у Сумах було чути звуки вибухів.

У Повітряних силах ЗСУ о 20:41 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

О 21:03 у Повітряних силах зазначили, що у районі Сум знаходиться російський БпЛА.

Що відомо про обстріли Сумщини 16 та 17 січня

  • Протягом дня 16 січня російські військові завдали понад 100 ударів по території Сумської області. Було 17 обстрілів.
  • Уночі 17 січня армія РФ здійснила 2 обстріли Середино-Будської громади на Сумщині. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Є пошкоджені будинки, вказали в поліції.

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