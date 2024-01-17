Російські військові двічі за день атакували Дніпровський район Херсона. Під обстрілом були житлові будинки та гаражі. Є поранені та загиблі.

Обстріл Дніпровського району Херсона розпочався після 11:00, розповів херсонець Сергій. Загинув його сусід.

"Дуже потужно тут обстрілювали. Ми всі в шоку. Я не знаю, як бути, як все це пережити, куди бігти. Загинув мій сусід, я живу напроти. Хороша людина. У нього залишилися діти. Будемо їм допомагати", — розповів чоловік.

Вибиті вікна, зруйнована стіна у будинку після обстрілів РФ, Херсон, 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Близько 12 години був обстріл внаслідок якого загинув чоловік 37 років. Жінка 81 року отримала поранення. Приблизно о 14.30 знов обстріляли цей же район. Є повідомлення про одну постраждалу", — повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Місцевий житель Олександр Аверьянов додому приїхав після другого обстрілу. За його словами, за кілька хвилин армія РФ знов обстріляла вулицю.

"Зараз я свою родину забираю звідси, тому що у нас просто нема нічого, ні вікон, ні даху", — сказав херсонець.

Згоріле авто біля обстріляного військами РФ будинку, Херсон, 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

У Дмитра після обстрілу пошкоджена машина.

"Був "приліт" поруч і ось сталось це", — каже чоловік.

Що відомо про обстріли Дніпровського району Херсона 17 січня 2024 року

Через обстріли російською армією Херсона вдень 17 січня 2024 року загинула одна людина, є поранені.

Російські війська з обіду 17 січня 2024 року обстрілюють Дніпровський район Херсона. Внаслідок чергової атаки загинув чоловік, поранена жінка.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія 17 січня 2024 року близько 11:30 з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Військові РФ кілька разів завдали ударів по Дніпровському району обласного центру. Внаслідок цього у місті виникли перебої з електрикою.

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