Внаслідок чергової атаки РФ по Херсону загинув чоловік, є поранені

Російські війська з обіду 17 січня 2024 року обстрілюють Дніпровський район Херсона. Внаслідок чергової атаки загинув чоловік, поранена жінка.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 січня від полудня російські військові майже безперервно обстрілюють Херсон. Близько 15:00 внаслідок чергової атаки від уламків снаряда РФ загинув чоловік, який перебував за кермом автомобіля.

Також до лікарні із пораненнями доставили 71-річну місцеву жительку. Під час атаки вона перебувала у власній оселі.

Пізніше російські війська вчергове вдарили по Херсону. Поранена жінка, їй надають допомогу, повідомила Херсонська ОВА.

Що відомо про обстріли Дніпровського району Херсона 17 січня 2024 року

Через обстріли російською армією Херсона вдень 17 січня 2024 року загинула одна людина, є поранені.

Російські війська з обіду 17 січня 2024 року обстрілюють Дніпровський район Херсона. Внаслідок чергової атаки загинув чоловік, поранена жінка.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія 17 січня 2024 року близько 11:30 з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Військові РФ кілька разів завдали ударів по Дніпровському району обласного центру. Внаслідок цього у місті виникли перебої з електрикою.

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