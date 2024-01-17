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День музейного селфі відзначили в Миколаївському музеї суднобудування і флоту
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День музейного селфі відзначили в Миколаївському музеї суднобудування і флоту

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У Миколаєві 17 січня 2024 року відзначили День музейного селфі. До Міжнародної акції долучився Музей суднобудування і флоту. Робили селфі не тільки відвідувачі, а й працівники музею.

Про те, як відзначили свято дізнавалися кореспонденти Суспільного.

За словами завідувачки сектору науково-просвітницької роботи музею Галина Третяк, День музейного селфі — міжнародна акція, що відзначається 17 січня щороку. Цьогоріч до події долучаються не тільки відвідувачі, а й працівники музею. Тож і сама жінка зробила селфі.

"Умови дуже прості, можна прийти до музею, відвідати як постійну експозицію нашого музею, так і нові виставки, які відкрито у нашому музеї й на фоні експоната, який сподобався сфотографуватися і виставити цю світлину на своїй сторінці в Фейсбук, інстаграм і обов’язково вказати хештег нашого музею #музейшіпбілдінг", — розповідає Галина Третяк.

Ми в цьому році не планували призи, оскільки така досить ситуація складна з фінансами, положення не дуже вигідне зараз, але ж ми сподіваємось, що у нашого музею є багато прихильників.
"День музейного селфі" відзначили в Миколаївському музеї суднобудування і флоту
Завідувачка сектору науково-просвітницької роботи музею Галина Третяк. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Жителька Миколаєва пенсіонерка Алла — одна з тих хто прийшов до музею. Жінка каже, що цікавиться мистецтвом, тому вирішила відвідати виставку миколаївського фотохудожника Олександра Уса у музеї.

"Дізналася, що в музеї виставка вчора (16 січня — ред.) відкрилась, ну і вирішила з подругою її відвідати. Чудові фото, ми для себе зробили й тут взнали що сьогодні (17 січня — ред.) День селфі. Ми зробили селфі з подругою, на фоні фотографій, які тут представлені", — говорить Алла.

"День музейного селфі" відзначили в Миколаївському музеї суднобудування і флоту
Пенсіонерка Алла робить селфі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Сапер Руслан родом з Києва, наразі перебуває у Миколаєві. Чоловік займається гуманітарним розмінуванням територій. З його слів, зацікавився Музеєм суднобудування і флоту та вирішив його відвідати, про День музейного селфі дізнався, зайшовши в заклад.

"Ми тут працюємо в Миколаївській області, тому знаємо, що тут є музей такий суднобудівний і вирішили просто переглянути історію Миколаєва. Вирішив зробити селфі, просто на фоні музею, що я тут знаходився, для пам'яті, для себе, а також тому, що сьогодні день селфі", — говорить Руслан.

"День музейного селфі" відзначили в Миколаївському музеї суднобудування і флоту
Одна з експозицій у музеї, на якій можна зробити селфі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Завідувачка відділу музею запевняє, локацій для музейних селфі безліч. Містяни можуть обрати щось до душі.

"Нещодавно відкрилася нова виставка порцеляни із колекції Дмитра Єрьоменка, це порцеляна 19-20 сторіччя. Запрошуємо відвідати цю виставку і зробити селфі на ній", — розповідає Галина Третяк.

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