У небі над Миколаєвом вранці 17-го січня виник паргелій — різновид атмосферного явища гало. Містянин Євген Гур'єв зафіксував появу "хибного сонця" на відео.

Подробиці щодо утворення явища розповіли фахівці Миколаївського обласного центру з гідрометеорології.

Як зазначили метеорологи, паргелій виникає внаслідок заломлення сонячного світла, що проходить через кристалики льоду, які формуються в перисто-шарових хмарах.

"Таке "хибне сонце" можна побачити з будь-якої точки світу і в будь-який час року, але воно не завжди чітко видно. Найбільш помітним паргелій буває, коли сонце знаходиться над горизонтом", — розповіли в гідрометеоцентрі.

Відповідно до народних прикмет, поява гало віщує зміну погоди, найчастіше в гірший бік. Після такого явища ближчими днями можна чекати дощі.

"У давнину вірили, що це знак того, що зло буде покараним, також гало вважалося поганим символом", — йдеться в повідомленні.

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