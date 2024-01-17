НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У небі над Миколаєвом зафіксували паргелій: чому виникає та що означає поява "хибного сонця"
ПриродадовкілляПЛАНЕТАРегіониТоп регіонів

У небі над Миколаєвом зафіксували паргелій: чому виникає та що означає поява "хибного сонця"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У небі над Миколаєвом зафіксували паргелій: чому виникає та що означає поява &quot;хибного сонця&quot;
Паргелій у небі над Миколаєвом, 17 січня 2024 року. Фото: Миколаївський гідрометеоцентр

У небі над Миколаєвом вранці 17-го січня виник паргелій — різновид атмосферного явища гало. Містянин Євген Гур'єв зафіксував появу "хибного сонця" на відео.

Подробиці щодо утворення явища розповіли фахівці Миколаївського обласного центру з гідрометеорології.

Як зазначили метеорологи, паргелій виникає внаслідок заломлення сонячного світла, що проходить через кристалики льоду, які формуються в перисто-шарових хмарах.

"Таке "хибне сонце" можна побачити з будь-якої точки світу і в будь-який час року, але воно не завжди чітко видно. Найбільш помітним паргелій буває, коли сонце знаходиться над горизонтом", — розповіли в гідрометеоцентрі.

Відповідно до народних прикмет, поява гало віщує зміну погоди, найчастіше в гірший бік. Після такого явища ближчими днями можна чекати дощі.

"У давнину вірили, що це знак того, що зло буде покараним, також гало вважалося поганим символом", — йдеться в повідомленні.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Троє ведмедів у НПП &quot;Синевир&quot; на Закарпатті впали у зимову сплячку
Троє ведмедів у НПП "Синевир" на Закарпатті впали у зимову сплячку
У 2023 році браконьєри завдали рибному господарству Дніпропетровщини збитків на понад 25,5 мільйонів гривень
У 2023 році браконьєри завдали рибному господарству Дніпропетровщини збитків на понад 25,5 мільйонів гривень
поранений вуж
Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа: його повезли лікувати в Київ
Провінція Сіньцзян, Китай, гори курорт
У Китаї через лавини близько тисячі туристів застрягли в курортному містечку
На початок