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Святкування Водохреща за юліанським календарем: чи готують місця для занурення у воду у Полтаві
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Святкування Водохреща за юліанським календарем: чи готують місця для занурення у воду у Полтаві

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У Полтаві святкуватимуть Водохреще
Святкування Водохреща 6 січня 2024-го року. Фото: Суспільне Полтава

Водохреще вдруге святкуватимуть 2024-го року в Україні. 19 січня його відзначатимуть ті парафії, які залишилися на юліанському календарі. У Полтаві рятувальники вдруге чергуватимуть біля водойм, де занурюватимуться люди.

Під час святкування Водохреща за юліанським календарем, яке відзначають 19 січня, масових заходів не буде. Для тих, хто планує занурюватися у річку, у Полтаві облаштують одне місце ― на першому міському пляжі, розповів Суспільному начальник міської комунальної установи "Рятувально-водолазна служба" Євген Савчук. За його словами, 19 січня із 7:00 до 20:00 там чергуватимуть фахівці установи.

Чому Водохреще відзначали 6 січня

Від 2024-го року святкують Богоявлення 6 січня ті релігійні громади, які перейшли на новоюліанський календар. Відзначати нерухомі свята на 13 днів раніше почали від 1 вересня. Рішення про перехід ухвалив Помісний Собор Православної церкви України. Таке ж рішення ухвалила і Українська греко-католицька церква. Але релігійні громади за бажанням можуть лишатися на попередньому календарі.

У Полтаві 6 січня для занурення у воду також визначили одне місце – на першому міському пляжі. Для цього там розчистили дно річки та підготували сходи. Про це розповів Євген Савчук. За його словами, 6 січня обійшлося без надзвичайних ситуацій.

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